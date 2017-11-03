Дайджест
В России начались продажи iPhone X
3 ноябрь 2017 (14:05)
В России стартовали продажи iPhone X. Об этом сообщает «Газета.ру».
В Москве около магазина бренда на Тверской собралось несколько сотен людей, желающих приобрести новинку в числе первых. Представитель магазина заявила, что такой ажиотаж случился впервые.
По словам очевидцев, ГИБДД была вынуждена ограничить движение в крайней правой полосе Тверской улицы, выставив на ней конусы, что привело к пробке в сторону Белорусского вокзала. Однако в ведомстве эти сведения опровергли. В пресс-службе Госавтоинспекции рассказали, что на Тверской улице около магазина стоят два эвакуатора и патрульная машина.
«Другим автомобилям приходится их объезжать. Конусов никаких нет», — пояснили в пресс-службе.
Накануне старта продаж власти Москвы выделили бесплатные автобусы, чтобы стоящим в очереди было где погреться.
В Москве около магазина бренда на Тверской собралось несколько сотен людей, желающих приобрести новинку в числе первых. Представитель магазина заявила, что такой ажиотаж случился впервые.
По словам очевидцев, ГИБДД была вынуждена ограничить движение в крайней правой полосе Тверской улицы, выставив на ней конусы, что привело к пробке в сторону Белорусского вокзала. Однако в ведомстве эти сведения опровергли. В пресс-службе Госавтоинспекции рассказали, что на Тверской улице около магазина стоят два эвакуатора и патрульная машина.
«Другим автомобилям приходится их объезжать. Конусов никаких нет», — пояснили в пресс-службе.
Накануне старта продаж власти Москвы выделили бесплатные автобусы, чтобы стоящим в очереди было где погреться.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В России официально начались продажи iPhone 7
- В России стартовали продажи нового iPhone
- В магазинах Екатеринбурга закончились iPhone 6
- В РФ стартовали официальные продажи iPad3
- Продажи iPhone 4 начались
Loading...