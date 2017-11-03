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В России начались продажи iPhone X

В России стартовали продажи iPhone X. Об этом сообщает «Газета.ру».



В Москве около магазина бренда на Тверской собралось несколько сотен людей, желающих приобрести новинку в числе первых. Представитель магазина заявила, что такой ажиотаж случился впервые.



По словам очевидцев, ГИБДД была вынуждена ограничить движение в крайней правой полосе Тверской улицы, выставив на ней конусы, что привело к пробке в сторону Белорусского вокзала. Однако в ведомстве эти сведения опровергли. В пресс-службе Госавтоинспекции рассказали, что на Тверской улице около магазина стоят два эвакуатора и патрульная машина.



«Другим автомобилям приходится их объезжать. Конусов никаких нет», — пояснили в пресс-службе.



Накануне старта продаж власти Москвы выделили бесплатные автобусы, чтобы стоящим в очереди было где погреться.

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