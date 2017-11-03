В Академическом районе пройдет авиамодельное шоу в честь Дня народного единства

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2017. В Академическом районе Екатеринбурга на стадионе школы № 23 состоится открытый «Кубок федерации авиамоделизма» Свердловской области по воздушному бою на радиоуправляемых моделях самолетов класса СОЮЗ-500 и дронрейсингу F3U. Об этом сообщает пресс-служба «РСГ-Академическое».Правила состязаний по воздушному бою просты: к каждому самолету привязана лента длиной 15 метров, задача пилотов — отрубить винтом или крылом ленту у самолета противника. В классе «Союз-500» участвуют копии самолетов времен Великой Отечественной войны с электрическими двигателями размахом крыльев около метра.«Дронрейсинг — гонки квадрокоптеров по специальной трассе. Пилоты видят в специальных очках изображение с миниатюрных видеокамер, установленных на дронах», — говорится в сообщении.Организует соревнования федерация авиамоделизма Свердловской области при поддержке департамента молодежной политики правительства Свердловской области, АО «РСГ-Академическое» общественной организации «Офицеры Академического», УК Академический.