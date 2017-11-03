Новости дня
В Академическом районе пройдет авиамодельное шоу в честь Дня народного единства
3 ноябрь 2017 (13:06)
УрБК, Екатеринбург, 03.11.2017. В Академическом районе Екатеринбурга на стадионе школы № 23 состоится открытый «Кубок федерации авиамоделизма» Свердловской области по воздушному бою на радиоуправляемых моделях самолетов класса СОЮЗ-500 и дронрейсингу F3U. Об этом сообщает пресс-служба «РСГ-Академическое».
Правила состязаний по воздушному бою просты: к каждому самолету привязана лента длиной 15 метров, задача пилотов — отрубить винтом или крылом ленту у самолета противника. В классе «Союз-500» участвуют копии самолетов времен Великой Отечественной войны с электрическими двигателями размахом крыльев около метра.
«Дронрейсинг — гонки квадрокоптеров по специальной трассе. Пилоты видят в специальных очках изображение с миниатюрных видеокамер, установленных на дронах», — говорится в сообщении.
Организует соревнования федерация авиамоделизма Свердловской области при поддержке департамента молодежной политики правительства Свердловской области, АО «РСГ-Академическое» общественной организации «Офицеры Академического», УК Академический.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
Правила состязаний по воздушному бою просты: к каждому самолету привязана лента длиной 15 метров, задача пилотов — отрубить винтом или крылом ленту у самолета противника. В классе «Союз-500» участвуют копии самолетов времен Великой Отечественной войны с электрическими двигателями размахом крыльев около метра.
«Дронрейсинг — гонки квадрокоптеров по специальной трассе. Пилоты видят в специальных очках изображение с миниатюрных видеокамер, установленных на дронах», — говорится в сообщении.
Организует соревнования федерация авиамоделизма Свердловской области при поддержке департамента молодежной политики правительства Свердловской области, АО «РСГ-Академическое» общественной организации «Офицеры Академического», УК Академический.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Ректору Первого МГМУ представят проект медкластера в Академическом районе Екатеринбурга
- В Академическом районе Екатеринбурга пройдет фестиваль «Добрососедство»
- В Академическом районе запустили продажу паркингов в рассрочку
- В Академическом районе пройдет празднование 72-й годовщины Великой Победы
- В Академическом районе пройдет праздник «Лыжня России»
Loading...