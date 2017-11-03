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Команда Группы ЧТПЗ примет участие в IV Национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2017. Белые металлурги представят Группу ЧТПЗ на IV Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech), который пройдет с 3 по 7 ноября 2017 года в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Об этом сообщает пресс-служба компании.



Семь высококвалифицированных рабочих трубного и нефтесервисного дивизионов холдинга продемонстрируют профессиональные навыки в шести компетенциях.



«Группа ЧТПЗ одной из первых в России присоединилась к движению WorldSkills, как только наша страна официально вступила в него. Сборная компании принимала участие во всех чемпионатах сквозных рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech. И традиционно сотрудники завоевывали целый комплект медалей в различных профессиональных компетенциях. Участие в чемпионатах WorldSkills и WorldSkills Hi-Tech помогает специалистам совершенствовать навыки работы на инновационном оборудовании», — отмечает директор по персоналу Группы ЧТПЗ Светлана Кузьминых.



На предстоящем чемпионате WorldSkills Hi-Tech команда Группы ЧТПЗ выступит в следующих компетенциях: «токарные работы на станках с ЧПУ», «мехатроника», «сварочные технологии», «электромонтаж», «фрезерные работы на станках с ЧПУ» и «прототипирование». Наряду с соревновательной частью представители компании примут участие и в деловой программе: поделятся практикой применения стандартов WorldSkills в корпоративной образовательной среде, выступят на открытом пленарном заседании промышленного совета WorldSkills Eurasia.



«Молодые квалифицированные рабочие Группы ЧТПЗ — постоянные участники чемпионатов WorldSkills Russia и WorldSkills Hi-Tech. В настоящее время в копилке белых металлургов 61 медаль. Компания является ассоциированным партнером Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия», что дает Группе ЧТПЗ право участвовать в отраслевых чемпионатах WorldSkills, расширять перечень компетенций, пользоваться программным обеспечением по обработке информации о соревнованиях WorldSkills», — рассказали в пресс-службе.

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