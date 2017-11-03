Новости дня

Консульство США в Екатеринбурге возобновило ограниченную выдачу виз

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2017. Все американские консульства в России, в том числе в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Владивостоке, возобновили выдачу виз. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на посольство США в Москве.



Пока визы в этих трех консульствах выдаются с ограничениями: только тем гражданам, которым не нужно проходить собеседование.



«1 сентября 2017 года посольство США в Москве возобновило в ограниченном объеме проведение собеседований на неиммиграционные визы. Процесс выдачи американских виз в случаях, когда заявителям не требуется проходить собеседование, осуществляется как в посольстве США в России, так и в генконсульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке», — заявила пресс-секретарь посольства Мария Олсон.



Собеседование не надо проходить тем, кто уже получал американскую визу ранее и теперь подает документы на новую визу такого же типа. Есть еще одно условие: с момента истечения срока действия предыдущей визы в США не должно пройти больше года.



Напомним, в августе американское диппредставительство объявило о временном прекращении работы консульств в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. Причиной стало резкое сокращение сотрудников. В конце июля российские власти потребовали от Госдепа США сократить численность дипломатической миссии в России с 1 210 человек до 455.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: