Новости дня
В Свердловской области за девять месяцев Росздравнадзор выписал штрафов на 2,9 млн рублей
3 ноябрь 2017 (10:46)
УрБК, Екатеринбург, 03.11.2017. За девять месяцев 2017 года сумма штрафов, наложенных Территориальным органом Росздравнадзора по Свердловской области, достигла 2 млн 910 тыс. руб. Это на 33,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности надзорного органа.
При этом взыскиваемость по штрафам, наоборот, снизилась. Если в прошлом году нарушители оплатили штрафов на сумму 1 млн 814 тыс. руб. (84% от общей суммы), то в этом — 1 млн 412 тыс. руб. (49%).
Отметим, что за год количество проверок надзорного органа снизилось на 10,8%, с 287 ед. до 256 ед. По структуре соотношение плановых и внеплановых проверок осталось прежним — 20% и 80% соответственно. Практически в половине случаев (48,2%) надзорный орган проверяет работу частных организаций-лицензиатов.
При этом взыскиваемость по штрафам, наоборот, снизилась. Если в прошлом году нарушители оплатили штрафов на сумму 1 млн 814 тыс. руб. (84% от общей суммы), то в этом — 1 млн 412 тыс. руб. (49%).
Отметим, что за год количество проверок надзорного органа снизилось на 10,8%, с 287 ед. до 256 ед. По структуре соотношение плановых и внеплановых проверок осталось прежним — 20% и 80% соответственно. Практически в половине случаев (48,2%) надзорный орган проверяет работу частных организаций-лицензиатов.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- За полгода Свердловское УФАС оштрафовало сетевые компании на 1,65 млн рублей
- За полгода Свердловское управление госохраны ОКН выписало штрафов на 1,2 млн рублей
- На Среднем Урале с начала года Госавтодорнадзор выписал штрафов на 19,1 млн рублей
- За два года сумма штрафов УК Свердловской области достигла 35 млн рублей
- За девять месяцев свердловский Роспотребнадзор взыскал штрафов на сумму более 35 млн рублей
Loading...