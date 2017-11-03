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В Свердловской области за девять месяцев Росздравнадзор выписал штрафов на 2,9 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2017. За девять месяцев 2017 года сумма штрафов, наложенных Территориальным органом Росздравнадзора по Свердловской области, достигла 2 млн 910 тыс. руб. Это на 33,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности надзорного органа.



При этом взыскиваемость по штрафам, наоборот, снизилась. Если в прошлом году нарушители оплатили штрафов на сумму 1 млн 814 тыс. руб. (84% от общей суммы), то в этом — 1 млн 412 тыс. руб. (49%).



Отметим, что за год количество проверок надзорного органа снизилось на 10,8%, с 287 ед. до 256 ед. По структуре соотношение плановых и внеплановых проверок осталось прежним — 20% и 80% соответственно. Практически в половине случаев (48,2%) надзорный орган проверяет работу частных организаций-лицензиатов.

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