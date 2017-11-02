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В Свердловской области доля обращений о ДТП по Европротоколу выросла до 40%

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2017. В Свердловской области с 2014 года количество обращений в страховые компании без обращения в ГИБДД по Европротоколу выросло в несколько раз. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД Свердловской области.



Если в 2014 году доля ДТП, оформленных по Европротоколу, составляла 14% от общего количества дорожно-транспортных происшествий, то уже в 2017 году она выросла до 40%.



«Объясняется это в том числе и тем, что многие автовладельцы испытали на практике преимущества оформления ДТП по упрощенной схеме: это исключает ожидание на месте ДТП сотрудников ГИБДД, создание затора на месте ДТП, и, как следствие, получение штрафа за нарушение ПДД и потерю личного времени», — комментируют в пресс-службе УГИБДД Свердловской области.



Оформление ДТП по Европротоколу происходит без сотрудников полиции. Участники ДТП, если их двое, у них отсутствуют разногласия и их гражданская ответственность застрахована, а вред причинен лишь транспортным средствам, заполняют извещение о ДТП. В нем они указывают все обстоятельства и механические повреждения транспортных средств. Виновник ДТП обязательно должен сообщить в свою страховую компанию о произошедшем. Также следует учитывать, что размер страховой выплаты, причитающейся потерпевшему в счет возмещения ущерба, причиненного его транспортному средству, не должен превышать 50 тыс. руб.



«Госавтоинспекция Свердловской области также напоминает, что в соответствии с законодательством водитель обязан убрать транспортное средство с проезжей части, которое создает помеху другим транспортным средствам, сделав фотосъёмку или видеозапись положения автомобилей по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следов и предметов, относящиеся к происшествию, повреждений транспортных средств. За невыполнение данной обязанности для водителя частью 1 статьи 12.27 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 1 тыс. руб.», — напоминают в ГИБДД.

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