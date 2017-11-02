Новости дня
Российские предприятия в судах пытаются взыскать с НПК «Уралвагонзавод» не менее 1 млрд рублей
2 ноябрь 2017 (15:24)
УрБК, Екатеринбург, 02.11.2017. В настоящее время российские арбитражные суды рассматривают более 70 исков о взыскании задолженности с НПК «Уралвагонзавод» (УВЗ). Общая сумма финансовых претензий к УВЗ составляет не менее 967 млн 286 тыс. руб.
Самый крупный иск был зарегистрирован 26 октября 2017 года. Строительно-монтажная компания «Прокатмонтаж» из Магнитогорска пытается взыскать с НПК «Уралвагонзавод» 304 млн 181 тыс. руб. Суть финансовых требований к корпорации в финансовых документах не уточняется. Следующее заседание по этому делу назначено на 21 декабря 2017 года.
Компания по проектированию предприятий транспортного машиностроения «Трансмашпроект» требует с НПК «Уралвагонзавод» 265 млн 137 тыс. руб. Рассмотрение дела началось еще в сентябре 2017 года. Однако решение по нему до сих пор не вынесено. Последнее заседание состоялось 31 октября 2017 года.
Новосибирский приборостроительный завод пытается взыскать с корпорации 70 млн 520 тыс. руб. Из этой суммы 67 млн 133 руб. — задолженность по договору от 12 февраля 2014 года № 33/50-64/225, 3 млн 386 тыс. руб. — размер неустойки по данному соглашению. Рассмотрение дела по существу назначено на 4 декабря 2017 года.
Самый крупный иск был зарегистрирован 26 октября 2017 года. Строительно-монтажная компания «Прокатмонтаж» из Магнитогорска пытается взыскать с НПК «Уралвагонзавод» 304 млн 181 тыс. руб. Суть финансовых требований к корпорации в финансовых документах не уточняется. Следующее заседание по этому делу назначено на 21 декабря 2017 года.
Компания по проектированию предприятий транспортного машиностроения «Трансмашпроект» требует с НПК «Уралвагонзавод» 265 млн 137 тыс. руб. Рассмотрение дела началось еще в сентябре 2017 года. Однако решение по нему до сих пор не вынесено. Последнее заседание состоялось 31 октября 2017 года.
Новосибирский приборостроительный завод пытается взыскать с корпорации 70 млн 520 тыс. руб. Из этой суммы 67 млн 133 руб. — задолженность по договору от 12 февраля 2014 года № 33/50-64/225, 3 млн 386 тыс. руб. — размер неустойки по данному соглашению. Рассмотрение дела по существу назначено на 4 декабря 2017 года.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Суд рассмотрит иск о банкротстве НПК «Уралвагонзавод»
- Суд рассмотрит иск о банкротстве НПК «Уралвагонзавод»
- С «Уральской энергетической строительной компании» требуют взыскать более 31 млн рублей
- СПК требует взыскать со свердловского минтранса более 300 млн рублей
- Арбитражный суд Свердловской области возобновил рассмотрение дела по иску ООО «Техпром» к ОАО НПК «Уралвагонзавод» и ЗАО «УБТ-Уралвагонзавод» о взыскании 25,14 млн. рублей
Loading...