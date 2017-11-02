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Российские предприятия в судах пытаются взыскать с НПК «Уралвагонзавод» не менее 1 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2017. В настоящее время российские арбитражные суды рассматривают более 70 исков о взыскании задолженности с НПК «Уралвагонзавод» (УВЗ). Общая сумма финансовых претензий к УВЗ составляет не менее 967 млн 286 тыс. руб.



Самый крупный иск был зарегистрирован 26 октября 2017 года. Строительно-монтажная компания «Прокатмонтаж» из Магнитогорска пытается взыскать с НПК «Уралвагонзавод» 304 млн 181 тыс. руб. Суть финансовых требований к корпорации в финансовых документах не уточняется. Следующее заседание по этому делу назначено на 21 декабря 2017 года.



Компания по проектированию предприятий транспортного машиностроения «Трансмашпроект» требует с НПК «Уралвагонзавод» 265 млн 137 тыс. руб. Рассмотрение дела началось еще в сентябре 2017 года. Однако решение по нему до сих пор не вынесено. Последнее заседание состоялось 31 октября 2017 года.



Новосибирский приборостроительный завод пытается взыскать с корпорации 70 млн 520 тыс. руб. Из этой суммы 67 млн 133 руб. — задолженность по договору от 12 февраля 2014 года № 33/50-64/225, 3 млн 386 тыс. руб. — размер неустойки по данному соглашению. Рассмотрение дела по существу назначено на 4 декабря 2017 года.

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