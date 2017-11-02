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УБРиР организовал книжный клуб для воспитанников подшефных детских домов

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в рамках благотворительной программы «Дети верят в чудо» совместно с известными екатеринбуржцами организовал книжный клуб для воспитанников подшефных детских домов. Об этом сообщает пресс-служба банка.



В течение всего сентября приглашенные гости вместе с детьми читали книги и беседовали о пользе чтения. Мероприятия прошли в детских учреждениях Екатеринбурга, Богдановича, Сухого Лога и Первоуральска.



Как рассказала куратор благотворительных программ УБРиР Элина Кущенко, именно сейчас, когда внимание детей почти целиком отдано виртуальному и визуальному контенту, важно вернуть интерес детей к осмысленному чтению. «Сейчас распространен такой феномен, как механическое чтение, то есть, когда дети могут быстро читать книги, не вдумываясь в содержание произведения. Ребенок не мотивирован воспринимать книгу, как нечто полезное. На наш взгляд, чтение книг совместно с взрослыми привлекает ребят к живому общению, позволяет заинтересовать, сохранив детскую любознательность, творчество. Именно поэтому мы пригласили известных людей, чтобы они рассказали о своих любимых книгах за чашкой чая в дружеской беседе, вдохновили детей на прочтение».



Татьяна Флеганова, президент Ассоциации «Особые люди» приехала в гости к детям в «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Первоуральска». Ребятам Татьяна прочитала отрывки из книги Владислава Крапивина «Журавленок и молнии». После прочтения книги ребята рассказывали, какие их любимые авторы, и какие книги они читают в данный момент.



Василина Маковцева, актриса «Коляда-театра» читали книги детям в «Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних» города Богдановича. С собой актриса привезла книгу Владимира Железнякова «Чучело», затрагивающую вопросы дружбы, любви, предательства и отношений с взрослыми людьми. Василина Маковцева прочитала отрывок из книги, а потом все желающие ребята читали по ролям. В конце встречи все дети также получили новые детские книги известных авторов.



Оксана Маклакова, телеведущая, посетила Центр социальной помощи семье и детям «Гнездышко». Вместе с ребятами она читала стихи современных детских авторов и книгу Альберта Лиханова «Мальчик, которому не больно». В завершении Оксана показала несколько упражнений на хорошую дикцию и артикуляцию, которые использует часто перед подготовкой к эфиру. Ребята пробовали повторить за Оксаной все скороговорки и соревновались между собой, кто быстрее их прочитает.



Игорь Мороков, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области, посетил детей в «Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних» в Сухом Логу. Он привез несколько книг, которые любил читать в детстве, и зачитал вслух небольшие отрывки из «Приключения Барона Мюнхгаузена» и «Маленького принца».



«Во время осмысленного чтения книги ребёнок представляет различные образы, связанные с прочитанным: рисует портреты героев, обстановку, ассоциирует себя с одним или несколькими персонажами, выстраивает сюжетную линию, дополняя ее своими фантазиями. Все эти процессы немало способствуют развитию детского мышления и воображения, а также позволяют ему опосредовано знакомиться со всеми элементами человеческой жизни», — отметил Игорь Мороков.



Уполномоченный подчеркнул, что сегодня детская библиотека очень разнообразна и в ней найдутся интересные книги на любой возраст и вкус.



«Самым маленьким нужно читать, конечно же, сказки, но обязательно с картинками. Детям постарше — классическую детскую литературу: «Золотой ключик или приключения Буратино» А.Н. Толстого, повести А.М. Волкова. Подросткам — произведения Владислава Крапивина. И никогда не рано и никогда не поздно читать книги о своей стране, о своей Родине», — поделился Игорь Мороков.

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