Новости дня

В Екатеринбурге направлено в суд дело о поджоге кинотеатра «Космос»

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2017. Уголовное дело в отношении признанного невменяемым жителя Свердловской области Дениса Мурашова, совершившего поджог кинотеатра «Космос» в Екатеринбурге, направлено в суд.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога».



По версии следствия, 4 сентября 2017 года около 05.40 по местному времени Денис Мурашов, управляя автомобилем «УАЗ», въехал во входную группу ЕМУП «Киноконцертный театр «Космос», повредив ее конструкции.



«После чего, выйдя из автомобиля, он бросил устройство поджогового типа в салон автомобиля, отчего произошло разрушение стеклянной емкости с бензином и его возгорание, после чего мужчина скрылся с места преступления», — говорится в сообщении.



При этом в салоне автомобиля «УАЗ» находились три газовых баллона объемом 50 литров каждый, сухие дрова, кабель длиной не менее трех метров, не менее трех покрышек от автомобильных колес, две бочки, заполненные бензином не менее 100 л. каждая, а также баллон газа пропан объемом 20 л.



Возгорание автомобиля «УАЗ» повлекло за собой распространение огня на входную группу ККТ «Космос». В результате произошел пожар, от которого конструкции пришли в полную негодность, то есть были уничтожены, в связи с чем ЕМУП причинен значительный материальный ущерб на сумму свыше 19,2 млн руб.



Согласно заключению комиссии экспертов, мужчина страдает хроническим психическим расстройством, представляет особую опасность для себя и окружающих лиц с возможностью причинения существенного вреда, требует постоянного и интенсивного наблюдения, нуждается в применении к нему принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: