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Порядка 50% россиян планируют провести новогодние праздники дома
2 ноябрь 2017 (10:48)
УрБК,Москва, 02.11.2017. Порядка 50% россиян планируют провести новогодние праздники дома. Еще 13% намерены отправиться на дачу или в деревню, 10% — к друзьям или родственникам. Об этом говорится в исследовании туристического сервиса Туту.ру.
В путешествиях новогодние праздники проведут лишь 15% из 6 тыс. опрошенных. Туристы рассказали, что отправятся в экскурсионные туры по Европе (4% респондентов), в российские дома отдыха, на море или отечественные горнолыжные курорты (по 3% респондентов), а также на горнолыжные курорты за рубеж (2% опрошенных).
Еще 12% пользователей Туту.ру пока не определились с планами на каникулы.
«Новогодние праздники никогда нельзя было сравнивать по объемам с летним сезоном. У людей есть понимание, что туры в пиковые даты будут стоить дороже», — отметила руководитель отдела продаж туров Туту.ру Мария Чупина.
В путешествиях новогодние праздники проведут лишь 15% из 6 тыс. опрошенных. Туристы рассказали, что отправятся в экскурсионные туры по Европе (4% респондентов), в российские дома отдыха, на море или отечественные горнолыжные курорты (по 3% респондентов), а также на горнолыжные курорты за рубеж (2% опрошенных).
Еще 12% пользователей Туту.ру пока не определились с планами на каникулы.
«Новогодние праздники никогда нельзя было сравнивать по объемам с летним сезоном. У людей есть понимание, что туры в пиковые даты будут стоить дороже», — отметила руководитель отдела продаж туров Туту.ру Мария Чупина.
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