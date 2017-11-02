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ЦБ: Приватизация Сбербанка и ВТБ произойдет только после консолидации сектора
2 ноябрь 2017 (09:22)
УрБК, Москва, 02.11.2017. Приватизация Сбербанка и ВТБ может произойти только после консолидации банковского сектора РФ. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.
В интервью немецкому изданию Handelsblatt глава регулятора отметила, что приватизация может произойти, когда восстановится доверие россиян к частным банкам.
В конце сентября РФ подтвердила планы по приватизации крупных компаний и банков в 2018-2020 годах. В документе были перечислены те же активы, которые предусматривал план приватизации на 2017-2019 годы, утвержденный в феврале.
До 2019 года, согласно документу, планируется сокращение доли участия РФ в ВТБ до 25% плюс одна акция. При этом отмечалось, что сокращение доли участия РФ в ВТБ ниже 50% плюс одна акция «будет осуществляться с координацией мероприятий» по сокращению участия РФ в Сбербанке.
В интервью немецкому изданию Handelsblatt глава регулятора отметила, что приватизация может произойти, когда восстановится доверие россиян к частным банкам.
В конце сентября РФ подтвердила планы по приватизации крупных компаний и банков в 2018-2020 годах. В документе были перечислены те же активы, которые предусматривал план приватизации на 2017-2019 годы, утвержденный в феврале.
До 2019 года, согласно документу, планируется сокращение доли участия РФ в ВТБ до 25% плюс одна акция. При этом отмечалось, что сокращение доли участия РФ в ВТБ ниже 50% плюс одна акция «будет осуществляться с координацией мероприятий» по сокращению участия РФ в Сбербанке.
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