Господдержка свердловской промышленности не работает

Свердловские предприниматели игнорируют работу Фонда технологического развития промышленности. Бизнесмены считают льготные кредиты, которые предлагает организация, невыгодными. На текущий год в фонд заложены 300 млн руб. Однако желающих занять у региона деньги на развитие своего производства практически не нашлось.Отметим, что Фонд технологического развития промышленности Свердловской области был создан в декабре 2016 года. Тогда региональные власти возлагали на него большие надежды.«Основная цель фонда — модернизация производственных мощностей наших предприятий, вывод на рынок новых конкурентных продуктов и обеспечение импортозамещения. За счет льготного кредитования — под 5% годовых сроком до 5 лет — предприятия получат дополнительную возможность для развития», — отмечал после создания фонда министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.Спустя год после создания фонда стало очевидно, что новый механизм господдержки не заработал. В 2017 году предприниматели практически не обращались за льготными кредитами.«На сегодняшний день фонд не востребован. В этом году из областного бюджета на него было выделено 300 млн руб. Есть определенные нюансы, которые мы прорабатываем с министерством промышленности. Деньги перейдут на следующий год. Предприниматели говорят, что там очень сложные условия выделения денег. Им не хочется получать льготное кредитование. Все хотят прямые субсидии. Мы считаем, что все-таки должны развиваться рыночные механизмы», — рассказала министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.Первый заместитель председателя свердловского регионального отделения СоюзМаш России Андрей Бухмастов выделил несколько причин невостребованности регионального Фонда технологического развития промышленности.«Во-первых, ставка рефинансирования в России снижается. Соответственно, коммерческие кредиты становятся дешевле. Поэтому льготные кредиты под 5% постепенно теряют свою привлекательность. Во-вторых, суммы займов, которые выдает фонд, не очень велики. Предприятия, осуществляющие крупные инвестиционные проекты, честно говоря, ленятся оформлять большой объем документов ради получения таких небольших сумм. В-третьих, у организаций есть возможность получить прямые субсидии. Это безвозвратный инструмент государственной поддержки. Для предпринимателей он более выгодный. Можно получить средства и никому их не возвращать. Брать кредиты хотят далеко не все. Даже на льготных условиях», — сообщил Андрей Бухмастов.Президент Фонда развития предпринимательства Свердловской области Владимир Лобок отметил, что получить средства регионального Фонда технологического развития промышленности может далеко не каждое уральское предприятие.«К потенциальным получателям кредитов предъявляют особые требования. Этот фонд не для всех. Только для определенных целей и отраслей. Льготные займы из фонда могут получить только исключительные субъекты промышленной деятельности. К примеру, малый бизнес такой возможности не имеет», — рассказал Владимир Лобок.На сайте Фонда технологического развития промышленности Свердловской области указано, что господдержку могут получить только проекты, реализуемые в приоритетных отраслях, направленные на разработку новой высокотехнологичной продукции с импортозамещающим или экспортным потенциалом, а также на техническое перевооружение и создание конкурентоспособных производств на базе наилучших доступных технологий.Иными словами, список потенциальных получателей льготных кредитов достаточно ограничен. Далеко не каждое предприятие имеет возможность обратиться за деньгами в Фонд технологического развития. Между тем организации, которые подходят под необходимые требования, пока не видят особого смысла оформлять документы для получения льготных кредитов. В связи с этим средства фонда в 2017 году оказались не востребованы.