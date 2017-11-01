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В Каменске-Уральском судебные приставы арестовали трехэтажное здание за долги по налогам

1 ноябрь 2017 (14:04)

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2017. Судебные приставы в Каменске-Уральском в ходе рейдового мероприятия арестовали трехэтажное здание, принадлежащее должнику по налоговым выплатам. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.

В ходе проведенного выездного мероприятия приставы составили акт описи и ареста трехэтажного здания склада, общей площадью 913,9 кв. м., находящееся по ул. Каменская, принадлежащего индивидуальной предпринимательнице, задолжавшей порядка 260 тыс. руб. по земельному налогу. Иного имущества у должника не зарегистрировано.

В настоящее время судебным приставом-исполнителем готовится пакет документов для производства оценки указанного объекта недвижимости.

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