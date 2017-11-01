Новости дня
ФСК ЕЭС получила паспорт готовности к осенне-зимнему периоду
1 ноябрь 2017 (11:11)
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2017. ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») получила паспорт готовности к осенне-зимнему периоду 2017-2018 года (ОЗП). Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Документ подтверждает готовность Единой национальной электрической сети к работе в сезон максимальных нагрузок в 77 регионах присутствия компании.
Паспорт вручен по итогам проверки межведомственной комиссией с участием представителей Министерства энергетики РФ, Ростехнадзора, Системного оператора ЕЭС, МЧС, Технической инспекции ЕЭС и ПАО «Россети».
В 2017 году объем финансирования ремонтных мероприятий ФСК ЕЭС, включая подготовку к ОЗП, составил 11,4 млрд руб. Отремонтированы 75 фаз трансформаторов, порядка 2 тыс. выключателей и 11 тыс. фаз разъединителей, расчищены 46,8 тыс. га трасс линий электропередачи, заменены более 84 тыс. изоляторов, обновлены и усилены более 14 тыс. фундаментов и опор ЛЭП.
Дополнительно проверена готовность к ОЗП всех подстанций и линий электропередачи. Усилен контроль на ЛЭП, подверженных интенсивному гололедообразованию. Проведены более 180 пробных плавок гололеда. Аварийный резерв компании укомплектован на 100%. Подготовлены резервные источники питания суммарной мощностью более 170 МВт.
На случай возможных аварийно-восстановительных работ по стране сформированы более 1 тысячи бригад и 4,7 тыс. единиц спецтехники.
За 9 месяцев 2017 года удельная аварийность в сетях ФСК ЕЭС снизилась на 18%.
Ранее готовность к работе в период максимума пиковых нагрузок 2017-2018 годов подтвердили Магистральные электрические сети Западной Сибири — филиал ПАО «ФСК ЕЭС». В зону эксплуатационной ответственности филиала входят электросетевые объекты, расположенные в трех субъектах РФ. Компания обеспечивает надежную работу 86 подстанций общей трансформаторной мощностью 38,716 тыс. МВА, а также 12,822 тыс. км линий электропередачи классом напряжения до 500 кВ.
Документ подтверждает готовность Единой национальной электрической сети к работе в сезон максимальных нагрузок в 77 регионах присутствия компании.
Паспорт вручен по итогам проверки межведомственной комиссией с участием представителей Министерства энергетики РФ, Ростехнадзора, Системного оператора ЕЭС, МЧС, Технической инспекции ЕЭС и ПАО «Россети».
В 2017 году объем финансирования ремонтных мероприятий ФСК ЕЭС, включая подготовку к ОЗП, составил 11,4 млрд руб. Отремонтированы 75 фаз трансформаторов, порядка 2 тыс. выключателей и 11 тыс. фаз разъединителей, расчищены 46,8 тыс. га трасс линий электропередачи, заменены более 84 тыс. изоляторов, обновлены и усилены более 14 тыс. фундаментов и опор ЛЭП.
Дополнительно проверена готовность к ОЗП всех подстанций и линий электропередачи. Усилен контроль на ЛЭП, подверженных интенсивному гололедообразованию. Проведены более 180 пробных плавок гололеда. Аварийный резерв компании укомплектован на 100%. Подготовлены резервные источники питания суммарной мощностью более 170 МВт.
На случай возможных аварийно-восстановительных работ по стране сформированы более 1 тысячи бригад и 4,7 тыс. единиц спецтехники.
За 9 месяцев 2017 года удельная аварийность в сетях ФСК ЕЭС снизилась на 18%.
Ранее готовность к работе в период максимума пиковых нагрузок 2017-2018 годов подтвердили Магистральные электрические сети Западной Сибири — филиал ПАО «ФСК ЕЭС». В зону эксплуатационной ответственности филиала входят электросетевые объекты, расположенные в трех субъектах РФ. Компания обеспечивает надежную работу 86 подстанций общей трансформаторной мощностью 38,716 тыс. МВА, а также 12,822 тыс. км линий электропередачи классом напряжения до 500 кВ.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- ФСК ЕЭС завершает подготовку энергосистемы Урала к осенне-зимнему периоду
- ФСК завершает подготовку энергосистемы Западной Сибири к осенне-зимнему периоду
- ФСК ЕЭС установила более 2 тыс. изоляторов на линиях электропередачи Западной Сибири
- ФСК ЕЭС подготовила энергообъекты в Западной Сибири к осенне-зимнему периоду
- Уральский филиал ФСК ЕЭС получил паспорт готовности к осенне-зимнему периоду
Loading...