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ФСК ЕЭС получила паспорт готовности к осенне-зимнему периоду

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2017. ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») получила паспорт готовности к осенне-зимнему периоду 2017-2018 года (ОЗП). Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Документ подтверждает готовность Единой национальной электрической сети к работе в сезон максимальных нагрузок в 77 регионах присутствия компании.



Паспорт вручен по итогам проверки межведомственной комиссией с участием представителей Министерства энергетики РФ, Ростехнадзора, Системного оператора ЕЭС, МЧС, Технической инспекции ЕЭС и ПАО «Россети».



В 2017 году объем финансирования ремонтных мероприятий ФСК ЕЭС, включая подготовку к ОЗП, составил 11,4 млрд руб. Отремонтированы 75 фаз трансформаторов, порядка 2 тыс. выключателей и 11 тыс. фаз разъединителей, расчищены 46,8 тыс. га трасс линий электропередачи, заменены более 84 тыс. изоляторов, обновлены и усилены более 14 тыс. фундаментов и опор ЛЭП.



Дополнительно проверена готовность к ОЗП всех подстанций и линий электропередачи. Усилен контроль на ЛЭП, подверженных интенсивному гололедообразованию. Проведены более 180 пробных плавок гололеда. Аварийный резерв компании укомплектован на 100%. Подготовлены резервные источники питания суммарной мощностью более 170 МВт.



На случай возможных аварийно-восстановительных работ по стране сформированы более 1 тысячи бригад и 4,7 тыс. единиц спецтехники.



За 9 месяцев 2017 года удельная аварийность в сетях ФСК ЕЭС снизилась на 18%.



Ранее готовность к работе в период максимума пиковых нагрузок 2017-2018 годов подтвердили Магистральные электрические сети Западной Сибири — филиал ПАО «ФСК ЕЭС». В зону эксплуатационной ответственности филиала входят электросетевые объекты, расположенные в трех субъектах РФ. Компания обеспечивает надежную работу 86 подстанций общей трансформаторной мощностью 38,716 тыс. МВА, а также 12,822 тыс. км линий электропередачи классом напряжения до 500 кВ.

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