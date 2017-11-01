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За 9 месяцев чистая прибыль «Аэрофлота» по РСБУ снизилась в 1,7 раза
1 ноябрь 2017 (10:28)
УрБК, Москва, 01.11.2017. Чистая прибыль авиакомпании «Аэрофлот» в январе-сентябре 2017 года снизилась в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года — до 25,5 млрд руб. Об этом сообщает RNS со ссылкой на отчет компании.
Выручка за отчетный период увеличилась на 3,7% и составила 340,7 млрд руб.
Прибыль от продаж снизилась в 1,7 раза — до 13,4 млрд руб. Валовая прибыль уменьшилась на 14,5% — до 44,7 млрд руб.
Выручка за отчетный период увеличилась на 3,7% и составила 340,7 млрд руб.
Прибыль от продаж снизилась в 1,7 раза — до 13,4 млрд руб. Валовая прибыль уменьшилась на 14,5% — до 44,7 млрд руб.
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