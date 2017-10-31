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В России движение на круговых перекрестках будет приведено к европейским стандартам

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2017. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал два постановления правительства, вносящих изменения в правила дорожного движения в части проезда перекрестков. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте кабмина.



Первое призвано навести порядок на перекрестках с пересекающимися транспортными потоками. Там часто возникают проблемы из-за нарушения участниками дорожного движения пункта 13.2 правил, в соответствии с которым запрещается выезд на перекрёсток или пересечение проезжих частей, если образовался затор.



Теперь регионы получат право наносить в проблемных местах специальную дорожную разметку «Зона перекрестка» в виде перекрестия желтых диагональных линий в квадрате, чтобы водителям было легче ориентироваться.



Второе постановление меняет приоритетность проезда на перекрестках с круговым движением. На сегодняшний день установленные правилами нормы вызывают неоднозначное восприятие водителей, что приводит к образованию заторов и дорожно-транспортным происшествиям. Схемы проезда перекрестков с круговым движением разнятся от региона к региону, и даже в одном городе — от перекрёстка к перекрёстку.



«Теперь приоритет проезда получает тот, кто движется по самому кругу, а въезжающим придется уступать дорогу. Такая практика существует практически во всех европейских странах и доказала свою эффективность», — пояснил Д. Медведев.

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