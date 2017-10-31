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На ММК сократилось число рабочих мест с вредными и опасными факторами

УрБК, Магнитогорск, 31.10.2017. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) в 2016 году выделил на реализацию мероприятий по улучшению условий труда 223 млн руб. Это привело к снижению количества рабочих мест с вредными и опасными факторами. Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ММК со ссылкой на начальника управления охраны труда и промбезопасности предприятия Алексея Бельтюкова.



По его словам, на сегодняшний день специальная оценка условий труда (СОУТ) проведена на 76% рабочих мест комбината. Остальные 24% будут охвачены в 2018 году. Для проведения СОУТ ежегодно приказом гендиректора утверждается постоянная комиссия, разрабатывается график проведения, введен в действие нормативный документ, регламентирующий эту работу.



Все работы, связанные со спецоценкой, проводятся с использованием автоматизированного программного комплекса. Он позволяет автоматически рассчитывать протоколы оценки по всем факторам, формировать карты СОУТ и автоматически вносить результаты на каждую штатную позицию.



«По результатам СОУТ разрабатываются и выполняются организационно-технические мероприятия, направленные на улучшение условий труда. В 2016 году реализовано 189 таких мероприятий на сумму более 200 млн руб. Так, в доменном цехе для снижения теплового излучения на доменной печи № 9 произведена реконструкция литейного двора с укрытием транспортных желобов чугуна и шлака. На той же печи для снижения физической напряженности труда установлены современные машины закрытия чугунной летки, бурмашины, желоб-ванна с гидравлическими приводами. Проведен ряд мероприятий в сортовом цехе, в производстве толстого листа и цехах горно-обогатительного производства. В результате количество рабочих мест с классом условий 3.3 и 3.4 снизилось с 1 тыс. 105 (в 2015 году) до 981 (в 2017 году). Улучшены условия на 166 рабочих местах по таким факторам, как освещенность, напряженность труда, микроклимат и другие», — говорится в сообщении.



В 2017 году запланировано проведение СОУТ на 1 тыс. 388 рабочих местах (общее количество рабочих мест на ММК — 6 тыс. 816). Для реализации в 2017 году разработано 178 мероприятий, способствующих уменьшению количества рабочих мест с вредными факторами. Из них уже реализованы 128. Уже улучшены в этом году условия труда на 138 рабочих местах, из них 26 — с классом 3.4, 48 — с классом 3.3. В числе значимых мероприятий 2017 года — установка аспирационных систем для снижения запыленности в ЛПЦ-4 и доменном цехе, на литейных дворах доменных печей.

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