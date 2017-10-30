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Сельхозорганизации России задолжали работникам 195 млн рублей по зарплатам

УрБК, Москва, 30.10.2017. На 1 октября 2017 года сумма просроченной задолженности по заработной плате организаций сельского хозяйства, охоты и предоставление услуг в этих областях, а также лесозаготовки достигла 195 млн 236 тыс. руб. За месяц она выросла на 5,2%, следует из данных Росстата.



Это 5,8% от общей просроченной задолженности по зарплатам в России. По количеству предприятий-должников доля категории достигает 8,5%.



При этом просроченная задолженность в 37 млн 495 тыс. руб. в отрасли осталась непогашенной с 2016 года, в 99 млн 051 тыс. руб. — с 2015 года и ранее.



Всего сельхозорганизации задолжали зарплату 5 тыс. 482 гражданам. Сумма просроченной задолженности по зарплате перед уволенными в 2016 году и ранее сотрудниками достигает 99 млн 139 тыс.

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