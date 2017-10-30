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УБРиР внедрил межбанковскую систему по противодействию кредитному мошенничеству «НБКИ-AFS»
30 октябрь 2017 (12:23)
УрБК, Екатеринбург, 30.10.2017. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) внедрил разработанную Национальным бюро кредитных историй (НБКИ) межбанковскую систему по противодействию кредитному мошенничеству «НБКИ-AFS» (Anti-Fraud Service) в собственную систему принятия решения о выдаче займов. Об этом сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.
Сервис создавался при непосредственном участии банков-лидеров розничного кредитования и с учетом многолетнего опыта розничного кредитования в России. «НБКИ-AFS» проверяет кредитные заявки по уникальной логике, основанной на почти двухстах правилах, которые постоянно редактируются и обновляются с учетом поступающей информации от кредиторов. При этом система работает в высокоскоростном режиме и обрабатывает более 200 заявок в секунду без потери качества обслуживания клиентов.
«Благодаря «НБКИ-AFS» мы надеемся выявлять максимально возможное количество подозрительных кредитных заявок, — говорит Андрей Раев, директор департамента рисков УБРиР. — Сервис повышает скорость обнаружения мошеннических действий и обеспечивает необходимую глубину и точность анализа подозрительных заявок на кредит. Важно, что такое оперативное обнаружение попыток кредитного мошенничества будет способствовать эффективному управлению кредитными рисками банка. Внедрение межбанковской системы «НБКИ-AFS» должно положительно отразиться на качестве обслуживания наших кредитных продуктов».
«НБКИ-AFS» — мощный и действенный инструмент по противодействию кредитному мошенничеству, от последствий которого страдают как сами банки, так и добросовестные заемщики, — считает генеральный директор Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Александр Викулин. — В этой связи НБКИ постоянно концентрирует свои усилия на разработке и внедрении в российскую практику самых современных инструментов противодействия кредитному мошенничеству. Такой комплексный подход к борьбе с мошенничеством на этапе анализа кредитных заявок не только улучшает систему управления кредитными рисками, но и сокращает убытки кредиторов».
Сервис создавался при непосредственном участии банков-лидеров розничного кредитования и с учетом многолетнего опыта розничного кредитования в России. «НБКИ-AFS» проверяет кредитные заявки по уникальной логике, основанной на почти двухстах правилах, которые постоянно редактируются и обновляются с учетом поступающей информации от кредиторов. При этом система работает в высокоскоростном режиме и обрабатывает более 200 заявок в секунду без потери качества обслуживания клиентов.
«Благодаря «НБКИ-AFS» мы надеемся выявлять максимально возможное количество подозрительных кредитных заявок, — говорит Андрей Раев, директор департамента рисков УБРиР. — Сервис повышает скорость обнаружения мошеннических действий и обеспечивает необходимую глубину и точность анализа подозрительных заявок на кредит. Важно, что такое оперативное обнаружение попыток кредитного мошенничества будет способствовать эффективному управлению кредитными рисками банка. Внедрение межбанковской системы «НБКИ-AFS» должно положительно отразиться на качестве обслуживания наших кредитных продуктов».
«НБКИ-AFS» — мощный и действенный инструмент по противодействию кредитному мошенничеству, от последствий которого страдают как сами банки, так и добросовестные заемщики, — считает генеральный директор Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Александр Викулин. — В этой связи НБКИ постоянно концентрирует свои усилия на разработке и внедрении в российскую практику самых современных инструментов противодействия кредитному мошенничеству. Такой комплексный подход к борьбе с мошенничеством на этапе анализа кредитных заявок не только улучшает систему управления кредитными рисками, но и сокращает убытки кредиторов».
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