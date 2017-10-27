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Под Екатеринбургом временно закроют движение по трассе М-5
27 октябрь 2017 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 27.10.2017. 1 ноября 2017 года сотрудники ФКУ «Уралуправтодор» на 40 минут полностью перекроют движение на 191-м километре трассы М-5 «Урал» под Екатеринбургом в районе остановки общественного транспорта «16-й км». Об этом говорится на сайте организации.
Трасса будет закрыта с 03.00 до 03.40 в связи с установкой надземного пешеходного перехода.
Трасса будет закрыта с 03.00 до 03.40 в связи с установкой надземного пешеходного перехода.
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