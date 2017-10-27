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СКБ-банк объявил творческий конкурс для студентов Екатеринбурга
27 октябрь 2017 (17:33)
УрБК, Екатеринбург, 27.10.2017. СКБ-банк в рамках благотворительной программы «Вместе сделаем больше» объявил творческий конкурс для студентов Уральского Федерального университета (УрФУ) имени первого президента России Б. Н. Ельцина. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.
Участникам конкурса необходимо в срок до 30 ноября 2017 года предоставить свои рисунки на тему «Воплощение добра» с использованием образа маленького принца из одноименной повести Антуана де Сент-Экзюпери.
Рисунки могут быть предоставлены в виде скан-копии на электронный адрес или на бумажном носителе в любое отделение банка, с указанием ФИО и номера сотового телефона автора.
Призеры творческого конкурса получат ценные призы: iPhone 7, iPad mini и беспроводные наушники Apple.
Участникам конкурса необходимо в срок до 30 ноября 2017 года предоставить свои рисунки на тему «Воплощение добра» с использованием образа маленького принца из одноименной повести Антуана де Сент-Экзюпери.
Рисунки могут быть предоставлены в виде скан-копии на электронный адрес или на бумажном носителе в любое отделение банка, с указанием ФИО и номера сотового телефона автора.
Призеры творческого конкурса получат ценные призы: iPhone 7, iPad mini и беспроводные наушники Apple.
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