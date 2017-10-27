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Суд рассмотрит иск о банкротстве НПК «Уралвагонзавод»

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2017. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании АО «НПК «Уралвагонзавод» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Соответствующий документ поступил в суд 26 октября 2017 года. Заявителем по делу выступает ООО «Бизнес-Урал», сумма исковых требований составляет 5 млн 861 тыс. руб.



При этом ранее суд удовлетворил иск ООО «Бизнес-Урал» к АО «НПК «Уралвагонзавод» о взыскании 4 млн 753 тыс. руб. задолженности по договору подряда на разработку дизайн-проекта, организацию и устройство новогоднего снежно-ледового городка в Нижнем Тагиле, а также его демонтаж. Корпорация обязалась произвести расчет в течение 30 дней после подписания акта оказания услуг по демонтажу, однако не сделала этого.



Апелляционную жалобу АО «НПК «Уралвагонзавод» решением от 11 октября 2017 года суд оставил без удовлетворения.



Напомним, что финансовое состояние корпорации в последние годы оставляет желать лучшего. В 2014 году чистый убыток организации по МСФО составил 5,3 млрд руб., в 2015 году — 16,4 млрд руб., в 2016 году — 4,5 млрд руб. В I полугодии 2017 года показатель составил 3 млрд 133 млн руб., что на 39,7% выше уровня аналогичного периода прошлого года.



Многомиллиардные убытки УВЗ эксперты связывают с высокими расходами на непрофильные активы и проекты. Определенный урон наносит и международная политико-экономическая ситуация. Так, НПК «Уралвагонзавод» вошла в перечень организаций и ведомств России, с которыми власти США пытаются запретить третьим лицам вести дела под угрозой санкций.

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