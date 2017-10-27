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Россия запретила ввоз живых свиньей и субпродуктов из стран ЕС и США

УрБК, Москва, 27.10.2017. Правительство РФ внесло изменения в список продукции, запрещённой к ввозу в Россию до 31 декабря 2018 года. Соответствующее постановление подписал глава кабинета министров Дмитрий Медведев.



Россия запретила ввоз живых свиней, субпродуктов из ЕС, США, Канады Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна.



«Введенные ограничения на ввоз товаров не скажутся на обеспечении внутренних потребностей России», — говорится в документе.



Отметим, что в августе 2014 года Россия ввела эмбарго на импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые применили санкции против РФ.

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