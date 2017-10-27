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«Уральские авиалинии» переходят на зимнее расписание
27 октябрь 2017 (16:05)
УрБК, Екатеринбург, 27.10.2017. С 29 октября 2017 года «Уральские авиалинии» переходят на зимнее расписание, которое будет действовать до 24 марта 2018 года. В этот период маршрутная сеть авиакомпании будет включать более 150 направлений в 23 страны мира, сообщает пресс-служба перевозчика.
«В своей работе авиакомпания старается сделать большинство рейсов круглогодичными. Поэтому значительная часть расписания сохранится в привычном для наших пассажиров виде. Например, самые популярные рейсы в города России остаются без изменения и будут вылетать по тому расписанию, к которому привыкли наши постоянные пассажиры», — рассказали в пресс-службе.
Среди новинок зимнего расписания можно обозначить две основные особенности: появляется большой выбор рейсов в Европу и сохраняются традиционные зимние рейсы. Новые направления свяжут Москву с популярными европейскими городами — Варшавой, Мюнхеном и Зальцбургом.
«Германию и Швейцарию мы подготовили специально для любителей горнолыжного спорта, для которых будут предложены лояльные условия провоза снаряжения. Из аэропорта Жуковский, начиная с декабря, можно будет долететь до Женевы», — пояснили в пресс-службе.
В зимнем расписании Санкт-Петербурга стоит отметить новые рейсы на Тенерифе — «остров вечной весны», и в Барселону — «туристическую Мекку» Испании, которые будут выполняться по пятницам. Рейс в Тель-Авив, ранее выполняемый только в летний период, решено было оставить в полетной программе северной столицы на зиму 2017-2018.
Этой зимой также увеличивается частота рейсов из Екатеринбурга в Прагу, Дубай, Париж и Тель-Авив. Из уральской столицы открываются новые рейсы в китайские города Ордос и Чанчунь. Также для екатеринбуржцев станут ближе Красноярск, Ростов-на-Дону и Хабаровск.
Более подробную информацию о направлениях, тарифах, специальных предложениях, правилах провоза багажа и ручной клади на рейсах авиакомпании «Уральские авиалинии» можно получить на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines, по телефону call-центра авиакомпании 8-800-7700-262 а также в авиакассах.
«В своей работе авиакомпания старается сделать большинство рейсов круглогодичными. Поэтому значительная часть расписания сохранится в привычном для наших пассажиров виде. Например, самые популярные рейсы в города России остаются без изменения и будут вылетать по тому расписанию, к которому привыкли наши постоянные пассажиры», — рассказали в пресс-службе.
Среди новинок зимнего расписания можно обозначить две основные особенности: появляется большой выбор рейсов в Европу и сохраняются традиционные зимние рейсы. Новые направления свяжут Москву с популярными европейскими городами — Варшавой, Мюнхеном и Зальцбургом.
«Германию и Швейцарию мы подготовили специально для любителей горнолыжного спорта, для которых будут предложены лояльные условия провоза снаряжения. Из аэропорта Жуковский, начиная с декабря, можно будет долететь до Женевы», — пояснили в пресс-службе.
В зимнем расписании Санкт-Петербурга стоит отметить новые рейсы на Тенерифе — «остров вечной весны», и в Барселону — «туристическую Мекку» Испании, которые будут выполняться по пятницам. Рейс в Тель-Авив, ранее выполняемый только в летний период, решено было оставить в полетной программе северной столицы на зиму 2017-2018.
Этой зимой также увеличивается частота рейсов из Екатеринбурга в Прагу, Дубай, Париж и Тель-Авив. Из уральской столицы открываются новые рейсы в китайские города Ордос и Чанчунь. Также для екатеринбуржцев станут ближе Красноярск, Ростов-на-Дону и Хабаровск.
Более подробную информацию о направлениях, тарифах, специальных предложениях, правилах провоза багажа и ручной клади на рейсах авиакомпании «Уральские авиалинии» можно получить на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines, по телефону call-центра авиакомпании 8-800-7700-262 а также в авиакассах.
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