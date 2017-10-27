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В Каменском районе по вине управляющей компании разрушаются 11 жилых домов

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2017. В Каменском районе УК «ДЕЗ Каменского городского округа» не выполняет правила эксплуатации жилых домов, из-за этого 11 зданий разрушаются. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Речь идет о многоквартирных домах в селах Позариха, Кисловское и Маминское. Нарушение законодательства обнаружили сотрудники прокуратуры Каменского района совместно со специалистами отдела контроля по Южному управленческому округу Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.



Инспекторы зафиксировали в жилых домах трещины и пробоины шиферной кровли, следы от протечек на стенах и потолке на лестничных площадках, трещины на межпанельных швах, разрушение бетонного пола в тамбуре подъездов, бытовой и строительный мусор в подвалах, незакрепленные козырьки подъездов, разрушение оголовков вентиляционных шахт и другие нарушения.



«Однако самостоятельно управляющей организацией работы по устранению имеющихся нарушений при технической эксплуатации жилых домов не выполнены, чем нарушены требования жилищного законодательства», — комментируют в пресс-службе прокуратуры.



По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении руководителя ООО «УК «ДЕЗ Каменского городского округа» административное дело по части 2 статьи 14.1.3. КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований». Мировой судья оштрафовал его на 50 тыс. руб. Судебный акт не вступил в законную силу.



Также надзорный орган потребовал от руководителя УК устранить нарушения законодательства и провести ремонт.

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