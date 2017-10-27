Новости дня
В Каменском районе по вине управляющей компании разрушаются 11 жилых домов
27 октябрь 2017 (15:22)
УрБК, Екатеринбург, 27.10.2017. В Каменском районе УК «ДЕЗ Каменского городского округа» не выполняет правила эксплуатации жилых домов, из-за этого 11 зданий разрушаются. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Речь идет о многоквартирных домах в селах Позариха, Кисловское и Маминское. Нарушение законодательства обнаружили сотрудники прокуратуры Каменского района совместно со специалистами отдела контроля по Южному управленческому округу Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.
Инспекторы зафиксировали в жилых домах трещины и пробоины шиферной кровли, следы от протечек на стенах и потолке на лестничных площадках, трещины на межпанельных швах, разрушение бетонного пола в тамбуре подъездов, бытовой и строительный мусор в подвалах, незакрепленные козырьки подъездов, разрушение оголовков вентиляционных шахт и другие нарушения.
«Однако самостоятельно управляющей организацией работы по устранению имеющихся нарушений при технической эксплуатации жилых домов не выполнены, чем нарушены требования жилищного законодательства», — комментируют в пресс-службе прокуратуры.
По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении руководителя ООО «УК «ДЕЗ Каменского городского округа» административное дело по части 2 статьи 14.1.3. КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований». Мировой судья оштрафовал его на 50 тыс. руб. Судебный акт не вступил в законную силу.
Также надзорный орган потребовал от руководителя УК устранить нарушения законодательства и провести ремонт.
Речь идет о многоквартирных домах в селах Позариха, Кисловское и Маминское. Нарушение законодательства обнаружили сотрудники прокуратуры Каменского района совместно со специалистами отдела контроля по Южному управленческому округу Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.
Инспекторы зафиксировали в жилых домах трещины и пробоины шиферной кровли, следы от протечек на стенах и потолке на лестничных площадках, трещины на межпанельных швах, разрушение бетонного пола в тамбуре подъездов, бытовой и строительный мусор в подвалах, незакрепленные козырьки подъездов, разрушение оголовков вентиляционных шахт и другие нарушения.
«Однако самостоятельно управляющей организацией работы по устранению имеющихся нарушений при технической эксплуатации жилых домов не выполнены, чем нарушены требования жилищного законодательства», — комментируют в пресс-службе прокуратуры.
По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении руководителя ООО «УК «ДЕЗ Каменского городского округа» административное дело по части 2 статьи 14.1.3. КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований». Мировой судья оштрафовал его на 50 тыс. руб. Судебный акт не вступил в законную силу.
Также надзорный орган потребовал от руководителя УК устранить нарушения законодательства и провести ремонт.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Камышлове управляющая компания «ЭСТРА-УК» допустила 60 нарушений норм эксплуатации жилфонда
- В Полевском управляющая компания оштрафована на 50 тыс. рублей за протекающую крышу в доме
- В Ирбите за обрушение стен жилых домов дисквалифицирован глава УК «Северный жилищный комплекс»
- В Екатеринбурге ООО «Ремстройкомплекс» оштрафовано за нарушения при эксплуатации жилого дома
- В ООО «Городская управляющая компания» выявлены многочисленные нарушения требований к содержанию жилых домов
Loading...