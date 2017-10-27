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Доля фальсифицированных молокопродуктов в питании детских коллективов Среднего Урала достигла 17%
27 октябрь 2017 (12:48)
УрБК, Екатеринбург, 27.10.2017. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области зафиксировало высокую долю фальсифицированной молочной продукции в образовательных и оздоровительных организациях для детей.
«В последнее время наибольшее количество фальсифицированной молочной продукции выявляется в питании детских организованных коллективов», — сообщает пресс-служба надзорного органа.
За III квартал 2017 года инспекторы Роспотребнадзора взяли 17 проб молочной продукции в детских учреждениях, семь из них показали неудовлетворительные результаты по показателям фальсификации.
Неудовлетворительные пробы выявлены в масле сливочном — 6 проб (54%), из них 1 проба от местного производителя, и сметане — 1 проба (9%) от местного производителя.
«В последнее время наибольшее количество фальсифицированной молочной продукции выявляется в питании детских организованных коллективов», — сообщает пресс-служба надзорного органа.
За III квартал 2017 года инспекторы Роспотребнадзора взяли 17 проб молочной продукции в детских учреждениях, семь из них показали неудовлетворительные результаты по показателям фальсификации.
Неудовлетворительные пробы выявлены в масле сливочном — 6 проб (54%), из них 1 проба от местного производителя, и сметане — 1 проба (9%) от местного производителя.
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