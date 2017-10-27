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В 2016 году россияне оплатили 37% общих расходов на здравоохранение

УрБК, Москва, 27.10.2017. В 2016 году общие расходы на здравоохранение в России составили почти 4,9 трлн руб., сообщила эксперт рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость», руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова. По ее словам, из них 63% (3,1 трлн руб.) заплатило государство, а 37% (1,8 трлн руб.) — население.



«За что заплатило население? За оказание платных медицинских и санаторно-курортных услуг как в государственных, так и в частных лечебных учреждениях, за лекарства, которые население приобретает в аптеках, и за добровольное медицинское страхование (ДМС)», — пояснила она.



При этом эксперт добавила, что ни в одной стране нет стопроцентной бесплатной медицинской помощи. Однако в развитых странах население доплачивает меньше, чем в России, — не более 25%, например, в странах Северной Европы — 15-20%. В России долю расходов государства на медицину надо увеличивать до 70%, считает Гузель Улумбекова.

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