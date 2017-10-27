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Объем инвестиций в основной капитал Свердловской области в I полугодии сократился на 12,2%
27 октябрь 2017 (09:48)
УрБК, Екатеринбург, 27.10.2017. В январе-июне 2017 года объем инвестиций в основной капитал Свердловской области составил 130,8 млрд руб., что на 12,2% нижу уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает министерство экономики региона со ссылкой на данные Свердловскстата.
В общем объеме инвестиций 68% освоено крупными и средними организациями Свердловской области (89 млрд руб.). Это на 2% ниже уровня соответствующего периода 2016 года.
Наибольшую долю инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций Свердловской области обеспечивает промышленность (49,6%).
В общем объеме инвестиций 68% освоено крупными и средними организациями Свердловской области (89 млрд руб.). Это на 2% ниже уровня соответствующего периода 2016 года.
Наибольшую долю инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций Свердловской области обеспечивает промышленность (49,6%).
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