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Объем инвестиций в основной капитал Свердловской области в I полугодии сократился на 12,2%

27 октябрь 2017 (09:48)

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2017. В январе-июне 2017 года объем инвестиций в основной капитал Свердловской области составил 130,8 млрд руб., что на 12,2% нижу уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает министерство экономики региона со ссылкой на данные Свердловскстата.

В общем объеме инвестиций 68% освоено крупными и средними организациями Свердловской области (89 млрд руб.). Это на 2% ниже уровня соответствующего периода 2016 года.

Наибольшую долю инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций Свердловской области обеспечивает промышленность (49,6%).

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