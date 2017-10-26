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Минфин: Средства на продовольственную помощь в бюджете не предусмотрены

УрБК, Москва, 26.10.2017. Средства на реализацию идеи продовольственной помощи населению в проекте бюджета РФ на 2018-2020 годы не предусмотрены. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление директора департамента бюджетной политики Минфина РФ Светланы Гашкиной.



Напомним, Минпромторг еще несколько лет назад выступил с инициативой создать в РФ систему дополнительного питания для малообеспеченного населения. Ведомства давали разные оценки затрат на программу продпомощи — от 15 млрд до 300 млрд руб. Однако программа до сих пор не запущена. Препятствием стала нехватка средств в бюджете.



«Мы с Минтрудом должны сверить показатели участников данной программы и в дальнейшем подготовить расчеты к бюджету 2018-2020, но ни от Минтруда, ни от Минпромторга пока не поступали предложения. Уже поздно на этот бюджетный цикл. Поэтому, конечно же, в бюджете федеральном на данном направлении, именно в части логистики, в части того, что будут у нас разрабатываться какие-то специальные карты платежной системы «Мир», там будет начисляться сумма баллов — пока все эти ассигнования не заложены в бюджете», — сообщила С. Гашкина.



По ее словам, все в стадии разработки, в части понимания, что прежде, чем данную программу разрабатывать, необходимо внести в законодательство изменения, что такое нуждаемость, критерии нуждаемости, кто, какая категория граждан будет относиться (к нуждающимся, — прим. ред.).



«Это должна быть адресная помощь. Слово «адресная» значит — понятно, кому она будет оказываться. Тем, кто в этом нуждается. Минпромторг приходил к нам с показателем 19,1 млн человек на 319 млрд руб. — тот объем, который они хотели использовать для реализации этой программы. 19,1 млн человек — это, по данным статистики, те, кто получает меньше прожиточного минимума. Но к нам обращаются за помощью всего 4 млн человек», — добавила С. Гашкина.

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