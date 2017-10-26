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КМЭЗ инвестирует 6 млн рублей в строительство приточной вентиляции в отделении аффинажа

УрБК, Челябинск, 26.10.2017. ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод» (входит в Группу «Русская медная компания») проводит техническое перевооружение отделения аффинажа. Об этом сообщает пресс-служба РМК.



«Требования к безопасности производства драгметаллов не допускают наличия открываемых окон и форточек для проветривания, поэтому руководство КМЭЗа приняло решение обеспечить комфортные условия труда в отделении аффинажа другим способом. На производстве аффинированного золота и серебра и золотых и серебряных слитков будет построена система приточной вентиляции», — рассказали в пресс-службе.



На сегодняшний день рядом с отделением аффинажа ЗАО «КМЭЗ» уже возведен специальный пристрой, где разместится вентиляционная установка AIR-NED мощностью 40 тыс. кубометров воздуха в час. Завершены подготовительные работы по врезке новой системы в существующие сети электролизного цеха. В ближайшее время начнется монтаж и обвязка оборудования. Все работы ведутся без приостановки аффинажного производства.



Объем инвестиций в улучшение условий труда на КМЭЗе составит 6 млн руб. Ввести систему приточной вентиляции в эксплуатацию планируется до конца 2017 года.

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