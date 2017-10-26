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НБКИ: За год объемы автокредитования в Свердловской области выросли на 38,1%

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2017. По итогам III квартала в Свердловской области в кредит было куплено 6,64 тыс. автомобилей, что на 38,1% больше аналогичного показателя 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



Всего в III квартале в Свердловской области было куплено 12 тыс. 263 автомобиля.



В России за отчетный период количество купленных в кредит автомобилей составило 202,6 тыс. единиц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число выданных автокредитов выросло на 30,1% (в III квартале 2016 года — 155,7 тыс.).



В свою очередь, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы автокредитования в III квартале 2017 года выросли на 37% и составили 137,8 млрд. руб.



Сопоставление данных о рынке автомобилей, предоставленных аналитическим агентством «Автостат», и количества выданных автокредитов указывает продолжающуюся тенденцию по увеличению доли кредитных автомобилей в общем объеме автомобильного рынка. Так, в III квартале 2017 года доля автомобилей, купленных в кредит, впервые с 2014 года превысила 50% от общих продаж — 52,9%, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,6%.

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