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В Екатеринбурге неизвестные совершили нападение на салон сотовой связи «Мотив»
26 октябрь 2017 (12:43)
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2017. В Екатеринбурге вчера неизвестные совершили нападение на салон сотовой связи «Мотив» на ул. Технической.
Как сообщает пресс-служба городского УМВД России, сообщение об инциденте поступило в отдел полиции № 10 утром 25 октября в 08.30 по местному времени.
«На указанный адрес выезжала следственно-оперативная группа полиции, проведен осмотр места происшествия. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают точную сумму ущерба», — пояснили в пресс-службе.
Владелец павильона обратился в территориальный ОВД с заявлением. Проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.
Как сообщает пресс-служба городского УМВД России, сообщение об инциденте поступило в отдел полиции № 10 утром 25 октября в 08.30 по местному времени.
«На указанный адрес выезжала следственно-оперативная группа полиции, проведен осмотр места происшествия. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают точную сумму ущерба», — пояснили в пресс-службе.
Владелец павильона обратился в территориальный ОВД с заявлением. Проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.
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