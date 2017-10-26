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Корпорации ВСМПО-АВИСМА могут усложнить доступ к американскому рынку

УрБК, Москва, 25.10.2017. Законопроект о новых санкциях против США, который готовит Госдума РФ, может ограничить экспорт титана между странами. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова.



Он отметил, что важно загодя просчитать все детали, чтобы не пострадали российские корпорации. Пока законопроект еще в стадии разработки и широко не обсуждался с бизнес-сообществом. Высокопоставленный источник в Министерстве промышленности и торговли РФ заявил «Известиям», что отечественные предприятия нацелены на партнерство и не хотели бы лишаться существующих контрактов.



Отметим, что крупнейшим производителем титана в мире является корпорация ВСМПО-АВИСМА (Верхняя Салда). Она экспортирует титановую продукцию в 48 стран мира. В числе ее клиентов — Boeing и Airbus.

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