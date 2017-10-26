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Представители ММК успешно выступили на WorldSkills Competition-2017 в Абу-Даби

УрБК, Магнитогорск, 26.10.2017. В Абу-Даби завершился 44-й чемпионат мира среди рабочих профессий WorldSkills Competition-2017. Первое место в общекомандном зачете заняла сборная России. Свою лепту в победу нашей команды внесли представители Магнитогорского металлургического комбината (ММК) — студенты Магнитогорского политехнического колледжа Александр Арапов и Максим Аксёнов, которые выступили в компетенции «Мехатроника» и завоевали медальон за профессионализм. Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ММК.



«Такие награды на чемпионатах WorldSkills присуждают конкурсантам, которые полностью справились с заданием, преодолев 500-балльный порог выполнения, и показали качественный уровень профессиональной подготовки. Тем самым, магнитогорские мехатроники повторили успех других представителей Магнитки — Александра Карнаухова и Константина Кременцова, которые также получили медальон за профессионализм на прошлом чемпионате мира в Сан-Паулу в 2015 году. Магнитогорцы в очередной раз подтвердили высокий уровень подготовки по компетенции «Мехатроника» в Политехническом колледже, являющемся базовым учебным заведением по подготовке рабочих кадров для Магнитогорского металлургического комбината. Большой вклад в подготовку студентов и создание учебной базы для этого направления внес комбинат», — говорится в сообщении.



Соревнования WorldSkills Abu Dhabi 2017 проходили в международном выставочном центре Adnec в Абу-Даби. В чемпионате мира приняли участие 1,3 тыс. конкурсантов из 77 стран мира. Следующий чемпионат WorldSkills пройдет в 2019 году в столице Татарстана Казани.

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