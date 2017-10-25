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Банк России не зафиксировал компрометации ресурсов финорганизаций из-за вируса Bad Rabbit

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2017. Банк России зафиксировал компьютерную атаку с использованием вредоносного программного обеспечения типа «шифровальщик» Bad Rabbit, при этом факты компрометации ресурсов финансовых организаций не выявлены. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.



«По итогам рассылки вредоносного программного обеспечения Bad Rabbit факты компрометации ресурсов финансовых организаций не зафиксированы. После обнаружения соответствующей компьютерной атаки ФинЦЕРТ направил всем участникам информационного обмена бюллетень с рекомендациями о методах выявления рассылаемого по почте вредоносного программного обеспечения и противодействия ему», — говорится в сообщении.



Вместе с тем Банк России проанализирует причины ситуации, в результате которой не доступен публичный сервис агентства «Интерфакс» по раскрытию информации эмитентами, и намерен проработать механизмы для снижения вероятности возникновения подобных инцидентов в будущем.



Банк России обращает внимание, что злоумышленники продолжат осуществлять попытки распространения вредоносного ПО, в том числе предназначенного для скрытного шифрования файлов. Как правило, они присылают на e-mail письмо с вложенным вирусом, путем обмана или злоупотребления доверием побуждают пользователя открыть файл, после чего вредоносное программное обеспечение активируется.



Напомним, новый вирус-шифровальщик во вторник атаковал сайты ряда российских СМИ. В частности, как сообщали «Лаборатория Касперского» и Group-IB, атакам подверглись информационные системы агентства «Интерфакс», а также сервер петербургского новостного портала «Фонтанка». По данным Group-IB, атаки начались после полудня на Украине — вирус поразил компьютерные сети Киевского метрополитена, министерства инфраструктуры, международного аэропорта Одессы.

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