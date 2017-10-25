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Банк России не зафиксировал компрометации ресурсов финорганизаций из-за вируса Bad Rabbit
25 октябрь 2017 (17:48)
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2017. Банк России зафиксировал компьютерную атаку с использованием вредоносного программного обеспечения типа «шифровальщик» Bad Rabbit, при этом факты компрометации ресурсов финансовых организаций не выявлены. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
«По итогам рассылки вредоносного программного обеспечения Bad Rabbit факты компрометации ресурсов финансовых организаций не зафиксированы. После обнаружения соответствующей компьютерной атаки ФинЦЕРТ направил всем участникам информационного обмена бюллетень с рекомендациями о методах выявления рассылаемого по почте вредоносного программного обеспечения и противодействия ему», — говорится в сообщении.
Вместе с тем Банк России проанализирует причины ситуации, в результате которой не доступен публичный сервис агентства «Интерфакс» по раскрытию информации эмитентами, и намерен проработать механизмы для снижения вероятности возникновения подобных инцидентов в будущем.
Банк России обращает внимание, что злоумышленники продолжат осуществлять попытки распространения вредоносного ПО, в том числе предназначенного для скрытного шифрования файлов. Как правило, они присылают на e-mail письмо с вложенным вирусом, путем обмана или злоупотребления доверием побуждают пользователя открыть файл, после чего вредоносное программное обеспечение активируется.
Напомним, новый вирус-шифровальщик во вторник атаковал сайты ряда российских СМИ. В частности, как сообщали «Лаборатория Касперского» и Group-IB, атакам подверглись информационные системы агентства «Интерфакс», а также сервер петербургского новостного портала «Фонтанка». По данным Group-IB, атаки начались после полудня на Украине — вирус поразил компьютерные сети Киевского метрополитена, министерства инфраструктуры, международного аэропорта Одессы.
«По итогам рассылки вредоносного программного обеспечения Bad Rabbit факты компрометации ресурсов финансовых организаций не зафиксированы. После обнаружения соответствующей компьютерной атаки ФинЦЕРТ направил всем участникам информационного обмена бюллетень с рекомендациями о методах выявления рассылаемого по почте вредоносного программного обеспечения и противодействия ему», — говорится в сообщении.
Вместе с тем Банк России проанализирует причины ситуации, в результате которой не доступен публичный сервис агентства «Интерфакс» по раскрытию информации эмитентами, и намерен проработать механизмы для снижения вероятности возникновения подобных инцидентов в будущем.
Банк России обращает внимание, что злоумышленники продолжат осуществлять попытки распространения вредоносного ПО, в том числе предназначенного для скрытного шифрования файлов. Как правило, они присылают на e-mail письмо с вложенным вирусом, путем обмана или злоупотребления доверием побуждают пользователя открыть файл, после чего вредоносное программное обеспечение активируется.
Напомним, новый вирус-шифровальщик во вторник атаковал сайты ряда российских СМИ. В частности, как сообщали «Лаборатория Касперского» и Group-IB, атакам подверглись информационные системы агентства «Интерфакс», а также сервер петербургского новостного портала «Фонтанка». По данным Group-IB, атаки начались после полудня на Украине — вирус поразил компьютерные сети Киевского метрополитена, министерства инфраструктуры, международного аэропорта Одессы.
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