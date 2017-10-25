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Жителей Нижнего Тагила незаконно перевозили через пруд на противопожарном плавсредстве

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2017. Суд вынес обвинительный приговор судоводителю и собственнику противопожарного плавучего средства, перевозившего пассажиров в акватории Нижнетагильского городского пруда.



Как сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК России, он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».



Следствием и судом установлено, что 28 мая 2016 года осужденный, являясь судоводителем и собственником противопожарного плавучего средства «ППС-1», за плату оказывал услуги по перевозке пассажиров по акватории Нижнетагильского городского пруда на указанном судне.



При этом плавучее средство не было укомплектовано индивидуальными спасательными средствами и по своему техническому состоянию не отвечало требованиям безопасности. При возникновении неблагоприятных погодных условий или транспортного происшествия создавалась реальная угроза жизни и здоровью пассажиров.



Приговором суда, вступившим в законную силу, осужденному назначено наказание в виде штрафа.

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