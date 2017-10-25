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На ЧТПЗ состоялось открытие Единого контактного центра
25 октябрь 2017 (16:50)
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2017. На Челябинском трубопрокатном заводе (ЧТПЗ) состоялось торжественное открытие Единого контактного центра, который будет принимать все входящие сообщения. Об этом сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ.
Контактный центр создан для повышения уровня клиентского сервиса и развития эффективной системы взаимодействия с потребителями всей продукции, выпускаемой на предприятии.
«Благодаря работе центра потребители, поставщики и работники Группы ЧТПЗ могут максимально оперативно и качественно получить необходимую консультацию. Высококвалифицированные специалисты предоставят справочную информацию, распределят поступающие запросы по функциональным службам, соединят клиентов с профильными специалистами», — говорится в сообщении.
«Открытие Единого контактного центра — существенный шаг в развитии клиентского сервиса. Со стартом работы центра в компании появится единая точка приема входящих обращений, что позволит укрепить конкурентные преимущества Группы ЧТПЗ за счет повышения качества обслуживания наших потребителей и поставщиков», — заявил генеральный директор трубного дивизиона Группы ЧТПЗ Борис Коваленков.
Режим работы Единого контактного центра Группы ЧТПЗ: с 08.00 до 00.00 (по московскому времени) без перерывов и выходных.
Контактный центр создан для повышения уровня клиентского сервиса и развития эффективной системы взаимодействия с потребителями всей продукции, выпускаемой на предприятии.
«Благодаря работе центра потребители, поставщики и работники Группы ЧТПЗ могут максимально оперативно и качественно получить необходимую консультацию. Высококвалифицированные специалисты предоставят справочную информацию, распределят поступающие запросы по функциональным службам, соединят клиентов с профильными специалистами», — говорится в сообщении.
«Открытие Единого контактного центра — существенный шаг в развитии клиентского сервиса. Со стартом работы центра в компании появится единая точка приема входящих обращений, что позволит укрепить конкурентные преимущества Группы ЧТПЗ за счет повышения качества обслуживания наших потребителей и поставщиков», — заявил генеральный директор трубного дивизиона Группы ЧТПЗ Борис Коваленков.
Режим работы Единого контактного центра Группы ЧТПЗ: с 08.00 до 00.00 (по московскому времени) без перерывов и выходных.
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