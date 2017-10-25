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Уральские СМИ создали неформальный совет для продвижения Екатеринбурга в борьбе за ЭКСПО-2025

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2017. Руководители СМИ Свердловской области приняли решение о создании неформального совета для поддержки Екатеринбурга в качестве города-кандидата на право проведения Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2025». Об этом сообщает департамент информполитики региона.



Первое обсуждение планов по продвижению уральской столицы прошло 25 октября 2017 года на площадке музея истории Екатеринбурга. Во встрече приняли участие руководители ведущих СМИ, работающих в Свердловской области, — телеканалов, радиостанций, газет, информационных агентств и порталов, а также представители заявочного комитета «ЭКСПО-2025», вице-губернатор региона Александр Высокинский и замглавы администрации Екатеринбурга Сергей Тушин.



«Состав участников сегодняшней встречи говорит о ее высоком уровне. Нам действительно важно понять вашу позицию и получить от вас обратную связь. Сегодня мы выходим с предложением о разработке совместной стратегии продвижения Екатеринбурга. Ведь вы — люди, обладающие огромным опытом и пониманием, что делать нужно, а чего делать нельзя. Нам предстоит большая общая работа», — обратился к журналистам А. Высокинский.



Ключевой темой обсуждения стал вопрос поддержки жителями региона и страны идеи проведения ЭКСПО в 2025 году в Екатеринбурге. Участники обсудили несколько конкретных предложений, воплощение которых позволило бы заявочному комитету заручиться поддержкой общественности. Рациональные и дельные инициативы журналистов будут реализованы, заверили представители комитета.



Участники дискуссии договорились встречаться раз в месяц и постоянно взаимодействовать в мессенджерах или соцсетях. При этом сами они подчеркивают: созданный сегодня совет — неформальный орган, состав которого может меняться и расширяться.

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