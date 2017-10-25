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Аналитики агентства Moody’s назвали крупные российские банки уязвимыми
25 октябрь 2017 (16:25)
УрБК, Москва, 25.10.2017. Недавние проблемы ФК «Открытие» и Бинбанка доказывают уязвимость крупных российских банков. Об этом говорится в обзоре международного рейтингового агентства Moody’s, передает «Прайм».
Аналитики считают, что новые меры Банка России по поддержке финансовых учреждений подрывают доверие вкладчиков к небольшим частным банкам в пользу более крупных.
«Последние случаи банкротства нескольких крупных российских банков вызывают обеспокоенность относительно надежности российской банковской системы в целом. В частности, эти случаи свидетельствуют о том, что несмотря на меры регулятора по усилению банковского надзора, даже в таких крупных банках, как ФК «Открытие» и Бинбанк, не исключены проблемы, вызванные недостатками корпоративного управления», — говорится в обзоре.
В рамках нового механизма санации ЦБ РФ может предоставлять банкам необходимую ликвидность и оказывать поддержку через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).
Аналитики считают, что новые меры Банка России по поддержке финансовых учреждений подрывают доверие вкладчиков к небольшим частным банкам в пользу более крупных.
«Последние случаи банкротства нескольких крупных российских банков вызывают обеспокоенность относительно надежности российской банковской системы в целом. В частности, эти случаи свидетельствуют о том, что несмотря на меры регулятора по усилению банковского надзора, даже в таких крупных банках, как ФК «Открытие» и Бинбанк, не исключены проблемы, вызванные недостатками корпоративного управления», — говорится в обзоре.
В рамках нового механизма санации ЦБ РФ может предоставлять банкам необходимую ликвидность и оказывать поддержку через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).
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