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Покупателям автомобилей по госпрограмме льготного автокредитования придется заплатить НДФЛ со скидки в 10%
25 октябрь 2017 (15:45)
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2017. Дополнительная скидка в 10% к стоимости автомобиля, приобретенного в рамках госпрограммы льготного автокредитования, считается доходом и облагается НДФЛ. Речь может идти о суммах до 19 тыс. руб. на покупателя, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на разъяснения Минфина РФ.
Информация о необходимости заплатить НДФЛ с дохода в виде десятипроцентной скидки от стоимости автомобиля содержится в октябрьском письме Минфина. Данная скидка предоставляется в рамках новой версии программы с июля по продуктам «Семейный автомобиль» (для семей с двумя и более детьми) и «Первый автомобиль». В условиях программ об НДФЛ ничего не сказано. Но все воспользовавшиеся скидкой уже в 2018 году получат от налоговиков уведомление на уплату НДФЛ.
Реализацией программы занимается Минпромторг, там уточнили, что к 8 октября по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» было приобретено 48,3 тыс. автомобилей. Максимальная цена машины по программам составляет 1,45 млн руб. Скидку 10% покупателям автомобилей по указанным программам предоставляют банки, которые затем получают субсидию от государства.
«Оплата за налогоплательщика организациями товаров в его интересах признается доходом, полученным в натуральной форме»,— отмечается в письме Минфина.
Согласно Налоговому кодексу (НК), такие доходы облагаются НДФЛ по ставке 13%. То есть, приобретая автомобиль за 1,45 млн руб., его владелец должен будет заплатить с полученного дохода в размере 145 тыс. руб. налог 18,85 тыс. руб. При этом о невозможности удержать НДФЛ банки направят сообщение в налоговые органы, и те пришлют уведомление на уплату налога.
Информация о необходимости заплатить НДФЛ с дохода в виде десятипроцентной скидки от стоимости автомобиля содержится в октябрьском письме Минфина. Данная скидка предоставляется в рамках новой версии программы с июля по продуктам «Семейный автомобиль» (для семей с двумя и более детьми) и «Первый автомобиль». В условиях программ об НДФЛ ничего не сказано. Но все воспользовавшиеся скидкой уже в 2018 году получат от налоговиков уведомление на уплату НДФЛ.
Реализацией программы занимается Минпромторг, там уточнили, что к 8 октября по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» было приобретено 48,3 тыс. автомобилей. Максимальная цена машины по программам составляет 1,45 млн руб. Скидку 10% покупателям автомобилей по указанным программам предоставляют банки, которые затем получают субсидию от государства.
«Оплата за налогоплательщика организациями товаров в его интересах признается доходом, полученным в натуральной форме»,— отмечается в письме Минфина.
Согласно Налоговому кодексу (НК), такие доходы облагаются НДФЛ по ставке 13%. То есть, приобретая автомобиль за 1,45 млн руб., его владелец должен будет заплатить с полученного дохода в размере 145 тыс. руб. налог 18,85 тыс. руб. При этом о невозможности удержать НДФЛ банки направят сообщение в налоговые органы, и те пришлют уведомление на уплату налога.
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