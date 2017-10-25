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Медицинским организациям и грузоперевозчикам Свердловской области продлят налоговые льготы

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2017. Предложения правительства Свердловской области о продлении налоговых льгот грузоперевозчикам и медицинским организациям рассмотрены на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам Законодательного собрания региона. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.



Как уточнила и. о. министра экономики и территориального развития Татьяна Гладкова, сегодня правительством региона подготовлены предложения о продлении действий льготы в отношении производства подвижного состава — грузовых вагонов и снижение налоговой ставки на 90% в отношении объектов недвижимого имущества, используемых медицинскими организациями.



«По отношению к медицинским организациям эта мера будет способствовать развитию высокотехнологичной медицинской помощи на территории региона», — отметила Т. Гладкова.



Планируется, что льгота будет действовать с 2018 по 2020 год, ею смогут воспользоваться четыре организации региона. Среди необходимых условий для получения льготы — объем имущества на сумму не менее 22 млрд руб., объем капитальных вложений в строительство в течение трех лет подряд более 1 млрд руб., площадь объектов более 3 тыс. кв. м., удельный вес доходов от медицинской деятельности не менее 70%. Экономический эффект от предоставления льготы выражается в реализации инвестиционных программ в сумме 1,7 млрд руб.



Льготы в отношении подвижного состава в Свердловской области планируется продлить на 2018 год. Напомним, они действуют в регионе с 2015 года. Бюджетные инвестиции от поступления данной льготы составят более 900 млн руб. налогов в областной бюджет. Бюджетная эффективность налоговой льготы обеспечивается за счет планируемых поступлений налогов в областной бюджет. Что касается экономического эффекта, объем инвестиций составит порядка 22 млрд руб.

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