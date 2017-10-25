Новости дня

Производство мяса в Свердловской области сократилось на 3,2%

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2017. За девять месяцев 2017 года хозяйства Свердловской области произвели 177,2 тыс. т мяса в живом весе. Это на 3,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Свердловскстата.



Значительнее всего производство мяса сократилось в сельскохозяйственных организациях — на 3,5%, до 158,7 тыс. т. В хозяйствах населения показатель снизился на 0,6%, до 17 тыс. т. Фермеры и индивидуальные предприниматели сохранили производство на уровне прошлого года — 1,5 тыс. т в живом весе.



По остальным категориям животноводства производство в регионе в целом по всем хозяйствам за указанный период выросло. Объем полученного за девять месяцев молока составил 547,6 тыс. т, это на 5,6% больше, чем в прошлом году. Производство яиц выросло на 3,4%, до 1 млрд 127,3 млн шт.



При этом в хозяйствах населения сократилось производство молока на 1,4%, до 98,7 тыс. т, а у фермеров — яиц на 11,8%, до 7,5 млн шт.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: