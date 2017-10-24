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Евгений Потоцкий: Нынешняя экономическая ситуация вынуждает ломбарды уходить «в тень»
24 октябрь 2017 (17:42)
Президент Ассоциации уральских ломбардов Евгений Потоцкий рассказал журналистам ИАА «УралБизнесКонсалтинг» о состоянии рынка ломбардов в Свердловской области и об изменениях работы после перехода отрасли под надзор Центробанка.
— Как изменился рынок ломбардов за последнее время?
— До недавнего времени ломбарды относились к предприятиям бытового обслуживания. Этот вывод основывался на специфике их деятельности. Обязательное предоставление клиентами предмета залога при получении ссуды (кредита), невозможность привлечения ломбардами денежных средств у населения и необходимость в реализации невостребованных залогов выступали главными отличиями ломбардов от других финансовых организаций.
Регулирование деятельности данных предприятий до недавнего времени осуществлялось Пробирной палатой России в лице региональных инспекций, Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ и областным правительством.
В 2014 правительство России приняло решение передать контроль над ломбардами Центральному банку. Новый регулятор до этого момента не имел опыта взаимодействия с этими организациями. Впоследствии он начал изучать данную отрасль и выстраивать работу с ее представителями. В итоге получилось так, что ломбарды сейчас проверяют так же, как и другие финансовые организации, а размер оборотных средств и специфика этих предприятий совершенно разные.
Ломбарды условно можно разделить на несколько категорий: вещевые — те, которые не принимают под залог ювелирные изделия, автомобильные, и те, которые работают с золотом. На последние приходится большая часть ныне действующих предприятий, потому что драгоценности — самый компактный вид залога, который позволяет экономить на содержании арендуемых помещений. Ломбарды, принимающие ювелирные изделия, должны для начала деятельности встать на учет в Пробирной палате России, и для них это ведомство всегда было главным контролирующим органом.
— Насколько усложняет работу усиление контроля со стороны Центробанка?
— Сейчас ломбарды загрузили различными анкетами, отчетами, и они просто не успевают выполнять все требования и при этом еще вести бизнес. В результате компаниям приходится создавать отдельные структуры, которые занимаются подготовкой документов для Банка России. А это существенно увеличивает затраты, в том числе и на зарплату. Небольшой ломбард не в состоянии выдержать, потянуть такие затраты, в результате над ним нависает угроза разорения.
— И как же в таких условиях владельцы поступают?
— Не справляясь со всеми требованиями Центробанка, владелец ломбарда начинает искать пути, которые позволят ему остаться на рынке. Наиболее популярное решение — уход в «комиссионку». Получается, что надзорные органы способствуют уходу некрупных ломбардов с рынка, а потом с ними борются.
Есть еще один выход для собственника — закрыть бизнес. Но и это сделать не так просто — это стоит приличных денег, которых у малых предприятий просто нет. Поэтому большое количество ломбардов, которые по каким-то причинам не смогли вести бизнес, принимают решение бросить свое дело, но при этом продолжают числиться на бумаге. Им проще просто сдавать нулевые балансы.
— Какой ущерб наносят «комиссионки» легальному рынку ломбардов?
— Есть компании, которые были вынуждены по ряду причин уйти в эту сферу деятельности, а есть и те, кто предпочитают сразу в ней начинать работу, чтобы избежать контроля со стороны Центробанка.
Если эти компании начинают свою работу полностью в «серой зоне», то это наносит колоссальный ущерб легальным предприятиям. Этой проблемой должен заниматься Банк России, но он пока только с ломбардами разобрался, а с «нелегальным комиссионками» только начинает работу.
На данный момент регулятору удалось «почистить» рынок. С начала 2015 года 81 предприятие было закрыто. В большинстве случае — это уже давно не существующие конторы. Сейчас ЦБ начинает постепенно переключать свое внимание на компании «в тени». Уже даже вынесено решение о первом штрафе в 200 тыс. руб., правда, эта сумма не идет ни в какое сравнение со штрафом, который получает легальный ломбард за несдачу отчетности — 500 тыс. руб., и это несправедливо.
— С наступлением кризиса изменилось ли поведение клиентов?
— Это уже третий экономический кризис, через который проходят российские ломбарды. В прошлые кризисы была высокая инфляция, что, тем не менее, не мешало ломбардам развиваться. К тому же кризис 2008 года был короче нынешнего, и население перенесло его гораздо легче. Получилось так, что ломбарды в кризисное время чувствовали себя не хуже, чем до кризиса.
А в этот раз все по-другому: уже долгое время наблюдается постоянный, системный спад. Создается ощущение, что у людей уже ничего не осталось, что можно было бы заложить.
Сегодня ломбарды испытывают давление со стороны надзорных органов, несут потери из-за возросшей конкуренции со стороны большого количества микрофинансовых организаций и федеральных сетей ломбардов. Ситуацию к тому же усложняет затяжной финансовый кризис. В результате небольшие предприятия вынуждены покидать рынок.
Усугубляется проблема постоянным снижением стоимости золота. Десять лет назад этот показатель достигал 1,8 тыс. долл. США за унцию, а в кризис упал до 1,2 тыс. долл. США.
На протяжении последних лет многие инвесторы искали максимально эффективные сферы вложения средств, таких как, к примеру, игорный бизнес. Когда сверхрентабельных сфер деятельности не осталось, они обратили свое внимание на бизнес, связанный с микрокредитованием населения. Им казалось, что этот бизнес высокорентабельный и быстроокупаемый. На самом деле все обстоит иначе. Ломбардный бизнес очень инерционный. Для того, чтобы ломбард начал приносить хоть какие-то доходы, должно пройти как минимум три года. Сейчас на рынке много тех, кто открыл бизнес, не просчитав все варианты развития экономических событий в стране. Такие предприятия — первые кандидаты на уход с рынка.
— Как региональные сети ломбардов и небольшие одиночные компании уживаются с крупными федеральными игроками?
— В Свердловской области, в частности, в Екатеринбурге, в настоящее время работает несколько федеральных сетей наряду с региональными и одиночными ломбардами. Когда федеральные сети заходят в город, они начинают работать сверхагрессивно. Они выбирают наиболее успешные местные компании, открывают свои точки рядом с ними и создают мощную конкуренцию. Такой расклад играет на руку потребителю, а вот для небольших местных предприятий это может обернуться разорением.
Стоит отметить, что в Екатеринбурге на душу населения ломбардов больше, чем в Москве. И такой резкий скачок их количества наблюдается в последние годы.
— В чем особенность уральского рынка ломбардов?
— Стоит сказать, что ломбарды Екатеринбурга существенно отличаются от московских. В Екатеринбурге были высокие требования к культуре обслуживания клиентов и к интерьеру помещения. Собственники старались, чтобы ломбарды размещались в светлом помещении, а не в каком-нибудь подвале или подворотне, должно быть место для отдыха на случай, если сформировалась очередь. Отмечу, что долгое время во всех ломбардах были решетки, и Екатеринбург стал первым городом, который от них избавился.
А если говорить в общем, то Свердловская область на сегодняшний день занимает лидирующие позиции по развитию рынка ломбардов.
— Как изменился рынок ломбардов за последнее время?
— До недавнего времени ломбарды относились к предприятиям бытового обслуживания. Этот вывод основывался на специфике их деятельности. Обязательное предоставление клиентами предмета залога при получении ссуды (кредита), невозможность привлечения ломбардами денежных средств у населения и необходимость в реализации невостребованных залогов выступали главными отличиями ломбардов от других финансовых организаций.
Регулирование деятельности данных предприятий до недавнего времени осуществлялось Пробирной палатой России в лице региональных инспекций, Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ и областным правительством.
В 2014 правительство России приняло решение передать контроль над ломбардами Центральному банку. Новый регулятор до этого момента не имел опыта взаимодействия с этими организациями. Впоследствии он начал изучать данную отрасль и выстраивать работу с ее представителями. В итоге получилось так, что ломбарды сейчас проверяют так же, как и другие финансовые организации, а размер оборотных средств и специфика этих предприятий совершенно разные.
Ломбарды условно можно разделить на несколько категорий: вещевые — те, которые не принимают под залог ювелирные изделия, автомобильные, и те, которые работают с золотом. На последние приходится большая часть ныне действующих предприятий, потому что драгоценности — самый компактный вид залога, который позволяет экономить на содержании арендуемых помещений. Ломбарды, принимающие ювелирные изделия, должны для начала деятельности встать на учет в Пробирной палате России, и для них это ведомство всегда было главным контролирующим органом.
— Насколько усложняет работу усиление контроля со стороны Центробанка?
— Сейчас ломбарды загрузили различными анкетами, отчетами, и они просто не успевают выполнять все требования и при этом еще вести бизнес. В результате компаниям приходится создавать отдельные структуры, которые занимаются подготовкой документов для Банка России. А это существенно увеличивает затраты, в том числе и на зарплату. Небольшой ломбард не в состоянии выдержать, потянуть такие затраты, в результате над ним нависает угроза разорения.
— И как же в таких условиях владельцы поступают?
— Не справляясь со всеми требованиями Центробанка, владелец ломбарда начинает искать пути, которые позволят ему остаться на рынке. Наиболее популярное решение — уход в «комиссионку». Получается, что надзорные органы способствуют уходу некрупных ломбардов с рынка, а потом с ними борются.
Есть еще один выход для собственника — закрыть бизнес. Но и это сделать не так просто — это стоит приличных денег, которых у малых предприятий просто нет. Поэтому большое количество ломбардов, которые по каким-то причинам не смогли вести бизнес, принимают решение бросить свое дело, но при этом продолжают числиться на бумаге. Им проще просто сдавать нулевые балансы.
— Какой ущерб наносят «комиссионки» легальному рынку ломбардов?
— Есть компании, которые были вынуждены по ряду причин уйти в эту сферу деятельности, а есть и те, кто предпочитают сразу в ней начинать работу, чтобы избежать контроля со стороны Центробанка.
Если эти компании начинают свою работу полностью в «серой зоне», то это наносит колоссальный ущерб легальным предприятиям. Этой проблемой должен заниматься Банк России, но он пока только с ломбардами разобрался, а с «нелегальным комиссионками» только начинает работу.
На данный момент регулятору удалось «почистить» рынок. С начала 2015 года 81 предприятие было закрыто. В большинстве случае — это уже давно не существующие конторы. Сейчас ЦБ начинает постепенно переключать свое внимание на компании «в тени». Уже даже вынесено решение о первом штрафе в 200 тыс. руб., правда, эта сумма не идет ни в какое сравнение со штрафом, который получает легальный ломбард за несдачу отчетности — 500 тыс. руб., и это несправедливо.
— С наступлением кризиса изменилось ли поведение клиентов?
— Это уже третий экономический кризис, через который проходят российские ломбарды. В прошлые кризисы была высокая инфляция, что, тем не менее, не мешало ломбардам развиваться. К тому же кризис 2008 года был короче нынешнего, и население перенесло его гораздо легче. Получилось так, что ломбарды в кризисное время чувствовали себя не хуже, чем до кризиса.
А в этот раз все по-другому: уже долгое время наблюдается постоянный, системный спад. Создается ощущение, что у людей уже ничего не осталось, что можно было бы заложить.
Сегодня ломбарды испытывают давление со стороны надзорных органов, несут потери из-за возросшей конкуренции со стороны большого количества микрофинансовых организаций и федеральных сетей ломбардов. Ситуацию к тому же усложняет затяжной финансовый кризис. В результате небольшие предприятия вынуждены покидать рынок.
Усугубляется проблема постоянным снижением стоимости золота. Десять лет назад этот показатель достигал 1,8 тыс. долл. США за унцию, а в кризис упал до 1,2 тыс. долл. США.
На протяжении последних лет многие инвесторы искали максимально эффективные сферы вложения средств, таких как, к примеру, игорный бизнес. Когда сверхрентабельных сфер деятельности не осталось, они обратили свое внимание на бизнес, связанный с микрокредитованием населения. Им казалось, что этот бизнес высокорентабельный и быстроокупаемый. На самом деле все обстоит иначе. Ломбардный бизнес очень инерционный. Для того, чтобы ломбард начал приносить хоть какие-то доходы, должно пройти как минимум три года. Сейчас на рынке много тех, кто открыл бизнес, не просчитав все варианты развития экономических событий в стране. Такие предприятия — первые кандидаты на уход с рынка.
— Как региональные сети ломбардов и небольшие одиночные компании уживаются с крупными федеральными игроками?
— В Свердловской области, в частности, в Екатеринбурге, в настоящее время работает несколько федеральных сетей наряду с региональными и одиночными ломбардами. Когда федеральные сети заходят в город, они начинают работать сверхагрессивно. Они выбирают наиболее успешные местные компании, открывают свои точки рядом с ними и создают мощную конкуренцию. Такой расклад играет на руку потребителю, а вот для небольших местных предприятий это может обернуться разорением.
Стоит отметить, что в Екатеринбурге на душу населения ломбардов больше, чем в Москве. И такой резкий скачок их количества наблюдается в последние годы.
— В чем особенность уральского рынка ломбардов?
— Стоит сказать, что ломбарды Екатеринбурга существенно отличаются от московских. В Екатеринбурге были высокие требования к культуре обслуживания клиентов и к интерьеру помещения. Собственники старались, чтобы ломбарды размещались в светлом помещении, а не в каком-нибудь подвале или подворотне, должно быть место для отдыха на случай, если сформировалась очередь. Отмечу, что долгое время во всех ломбардах были решетки, и Екатеринбург стал первым городом, который от них избавился.
А если говорить в общем, то Свердловская область на сегодняшний день занимает лидирующие позиции по развитию рынка ломбардов.
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