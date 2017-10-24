Евгений Потоцкий: Нынешняя экономическая ситуация вынуждает ломбарды уходить «в тень»

— До недавнего времени ломбарды относились к предприятиям бытового обслуживания. Этот вывод основывался на специфике их деятельности. Обязательное предоставление клиентами предмета залога при получении ссуды (кредита), невозможность привлечения ломбардами денежных средств у населения и необходимость в реализации невостребованных залогов выступали главными отличиями ломбардов от других финансовых организаций.Регулирование деятельности данных предприятий до недавнего времени осуществлялось Пробирной палатой России в лице региональных инспекций, Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ и областным правительством.В 2014 правительство России приняло решение передать контроль над ломбардами Центральному банку. Новый регулятор до этого момента не имел опыта взаимодействия с этими организациями. Впоследствии он начал изучать данную отрасль и выстраивать работу с ее представителями. В итоге получилось так, что ломбарды сейчас проверяют так же, как и другие финансовые организации, а размер оборотных средств и специфика этих предприятий совершенно разные.Ломбарды условно можно разделить на несколько категорий: вещевые — те, которые не принимают под залог ювелирные изделия, автомобильные, и те, которые работают с золотом. На последние приходится большая часть ныне действующих предприятий, потому что драгоценности — самый компактный вид залога, который позволяет экономить на содержании арендуемых помещений. Ломбарды, принимающие ювелирные изделия, должны для начала деятельности встать на учет в Пробирной палате России, и для них это ведомство всегда было главным контролирующим органом.— Сейчас ломбарды загрузили различными анкетами, отчетами, и они просто не успевают выполнять все требования и при этом еще вести бизнес. В результате компаниям приходится создавать отдельные структуры, которые занимаются подготовкой документов для Банка России. А это существенно увеличивает затраты, в том числе и на зарплату. Небольшой ломбард не в состоянии выдержать, потянуть такие затраты, в результате над ним нависает угроза разорения.— Не справляясь со всеми требованиями Центробанка, владелец ломбарда начинает искать пути, которые позволят ему остаться на рынке. Наиболее популярное решение — уход в «комиссионку». Получается, что надзорные органы способствуют уходу некрупных ломбардов с рынка, а потом с ними борются.Есть еще один выход для собственника — закрыть бизнес. Но и это сделать не так просто — это стоит приличных денег, которых у малых предприятий просто нет. Поэтому большое количество ломбардов, которые по каким-то причинам не смогли вести бизнес, принимают решение бросить свое дело, но при этом продолжают числиться на бумаге. Им проще просто сдавать нулевые балансы.— Есть компании, которые были вынуждены по ряду причин уйти в эту сферу деятельности, а есть и те, кто предпочитают сразу в ней начинать работу, чтобы избежать контроля со стороны Центробанка.Если эти компании начинают свою работу полностью в «серой зоне», то это наносит колоссальный ущерб легальным предприятиям. Этой проблемой должен заниматься Банк России, но он пока только с ломбардами разобрался, а с «нелегальным комиссионками» только начинает работу.На данный момент регулятору удалось «почистить» рынок. С начала 2015 года 81 предприятие было закрыто. В большинстве случае — это уже давно не существующие конторы. Сейчас ЦБ начинает постепенно переключать свое внимание на компании «в тени». Уже даже вынесено решение о первом штрафе в 200 тыс. руб., правда, эта сумма не идет ни в какое сравнение со штрафом, который получает легальный ломбард за несдачу отчетности — 500 тыс. руб., и это несправедливо.— Это уже третий экономический кризис, через который проходят российские ломбарды. В прошлые кризисы была высокая инфляция, что, тем не менее, не мешало ломбардам развиваться. К тому же кризис 2008 года был короче нынешнего, и население перенесло его гораздо легче. Получилось так, что ломбарды в кризисное время чувствовали себя не хуже, чем до кризиса.А в этот раз все по-другому: уже долгое время наблюдается постоянный, системный спад. Создается ощущение, что у людей уже ничего не осталось, что можно было бы заложить.Сегодня ломбарды испытывают давление со стороны надзорных органов, несут потери из-за возросшей конкуренции со стороны большого количества микрофинансовых организаций и федеральных сетей ломбардов. Ситуацию к тому же усложняет затяжной финансовый кризис. В результате небольшие предприятия вынуждены покидать рынок.Усугубляется проблема постоянным снижением стоимости золота. Десять лет назад этот показатель достигал 1,8 тыс. долл. США за унцию, а в кризис упал до 1,2 тыс. долл. США.На протяжении последних лет многие инвесторы искали максимально эффективные сферы вложения средств, таких как, к примеру, игорный бизнес. Когда сверхрентабельных сфер деятельности не осталось, они обратили свое внимание на бизнес, связанный с микрокредитованием населения. Им казалось, что этот бизнес высокорентабельный и быстроокупаемый. На самом деле все обстоит иначе. Ломбардный бизнес очень инерционный. Для того, чтобы ломбард начал приносить хоть какие-то доходы, должно пройти как минимум три года. Сейчас на рынке много тех, кто открыл бизнес, не просчитав все варианты развития экономических событий в стране. Такие предприятия — первые кандидаты на уход с рынка.— В Свердловской области, в частности, в Екатеринбурге, в настоящее время работает несколько федеральных сетей наряду с региональными и одиночными ломбардами. Когда федеральные сети заходят в город, они начинают работать сверхагрессивно. Они выбирают наиболее успешные местные компании, открывают свои точки рядом с ними и создают мощную конкуренцию. Такой расклад играет на руку потребителю, а вот для небольших местных предприятий это может обернуться разорением.Стоит отметить, что в Екатеринбурге на душу населения ломбардов больше, чем в Москве. И такой резкий скачок их количества наблюдается в последние годы.— Стоит сказать, что ломбарды Екатеринбурга существенно отличаются от московских. В Екатеринбурге были высокие требования к культуре обслуживания клиентов и к интерьеру помещения. Собственники старались, чтобы ломбарды размещались в светлом помещении, а не в каком-нибудь подвале или подворотне, должно быть место для отдыха на случай, если сформировалась очередь. Отмечу, что долгое время во всех ломбардах были решетки, и Екатеринбург стал первым городом, который от них избавился.А если говорить в общем, то Свердловская область на сегодняшний день занимает лидирующие позиции по развитию рынка ломбардов.