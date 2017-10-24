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В Екатеринбурге 20 частных автобусных маршрутов подключат к повременному тарифу «Екарты»
24 октябрь 2017 (17:02)
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2017. В Екатеринбурге с 25 октября 2017 года повременной тариф «Екарты» начнет работать на 20 частных автобусных маршрутах. Об этом говорится на сайте администрации города.
В тестировании нового транспортного тарифа примут участие следующие автобусные маршруты: 05, 012, 014, 016, 019, 021, 033, 039, 045, 056, 060, 082, 083, 12, 15, 27, 38, 42, 63, 73.
По словам технического директора компании «И-сеть» Натальи Тарарычкиной, испытание продлится примерно месяц — до конца ноября. Участие в тестировании примут пассажиры, у которых уже есть «Екарты» с повременным тарифом.
В тестировании нового транспортного тарифа примут участие следующие автобусные маршруты: 05, 012, 014, 016, 019, 021, 033, 039, 045, 056, 060, 082, 083, 12, 15, 27, 38, 42, 63, 73.
По словам технического директора компании «И-сеть» Натальи Тарарычкиной, испытание продлится примерно месяц — до конца ноября. Участие в тестировании примут пассажиры, у которых уже есть «Екарты» с повременным тарифом.
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