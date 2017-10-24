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Средняя цена вторичного жилья в Екатеринбурге выросла на 0,4% за квадратный метр

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2017. За последние четыре недели средняя цена предложения одного квадратного метра общей площади квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке жилья Екатеринбурга, выросла на 0,4% и составила 66 тыс. 649 руб. Об этом сообщает Уральская палата недвижимости.



Текущий уровень цен на 2,1% ниже конца 2016 года и на 13,1% меньше пикового показателя, который был достигнут в феврале 2015 года.



Объем предложения продолжает постепенно снижаться. За последние 4 недели количество объектов в базе данных УПН снизилось на 1,3%. По сравнению с началом года выбор у покупателей сократился на 4,2%.



«В целом можно говорить о том, что оживление спроса в последние месяцы остановило процесс снижения цен. Но квартир на рынке по-прежнему много, и это заставляет собственников регулярно снижать цены в процессе выставления. В октябре 2017 года еженедельно дешевело около 700 квартир в базе данных УПН. На рынке продолжается процесс качественной дифференциации и переоценки отдельных сегментов», — рассказали в пресс-службе.



По состоянию на 23 октября 2017 года в базе данных УПН выставляется около 9,7 тыс. квартир и более 1,7 тыс. комнат в коммуналках. В городах-спутниках (Арамили, Березовском, Верхней Пышме и Среднеуральске) предлагается еще около 800 квартир. На рынке новостроек происходит заметная ротация предложения, но объем предложения относительно стабилен и находится в диапазоне 16-17 тыс. квартир.



Средний срок экспозиции снизился до 4 месяцев.

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