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В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты в компании «Геофизика»

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2017. Белоярская межрайонная прокуратура провела проверку по факту невыплаты заработной платы работниками ООО «Геофизика». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ходе надзорных мероприятий установлено, что ООО «Геофизика» имеет многомиллионную задолженность перед 133 работниками. В связи с чем Белоярская межрайонная прокуратура по факту нарушения трудового законодательства в отношении ООО «Геофизика» неоднократно возбуждала административные дела по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата заработной платы», по результатам рассмотрения которых предприятие оштрафовано.



Кроме того, мировому судье судебного участка № 6 Чкаловского судебного района Екатеринбурга и мировому судье судебного участка № 1 Заречного судебного района в интересах всех работников предприятия, которые обратились с жалобами, направлены заявления о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате.



Также в адрес учредителей юридического лица внесено представление с требованием принять незамедлительные меры к погашению задолженности по заработной плате.



Тем не менее в ходе очередной проверки прокуратурой Чкаловского района установлено, что руководством ООО «Геофизика» из корыстной заинтересованности с октября 2016 года по май 2017 года в полном объеме не производилась выплата зарплаты. Также не выплачивались пособия по временной нетрудоспособности, денежные компенсации за неиспользованный отпуск. В сумме задолженность предприятия перед работниками составляет более 1 млн руб.



В целях дачи уголовно-правовой оценки действиям руководства предприятия прокуратура направила материалы в следственные органы. По указанным материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, иных установленных законом выплат».

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