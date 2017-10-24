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В Новой Ляле будут судить предпринимателя за организацию фиктивных браков для мигрантов из Таджикистана

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2017. Прокуратура Новолялинского района в ходе проверки соблюдения миграционного законодательства выявила факты фиктивной регистрации брака с гражданами Республики Таджикистан. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ходе надзорных мероприятий установлено, что индивидуальный предприниматель, осуществляющий строительную деятельность на территории Новолялинского района, организовывал заключение фиктивных браков между гражданками РФ и рабочими, прибывшими из Республики Таджикистан.



«Согласно действующему законодательству, иностранные граждане, состоящие в браке с гражданами России, имеют право воспользоваться упрощенным порядком приема в гражданство РФ. Кроме того, разрешение на временное проживание муж россиянки может получить без учета квоты, утвержденной правительством РФ», — пояснили в пресс-службе.



В ходе проверки установлено, что при посредничестве индивидуального предпринимателя было заключено три брака между членами его бригады и жительницами Новой Ляли. Целью регистрации в органах ЗАГС во всех случаях являлось не создание семьи, а получение денежного вознаграждения в размере 15 тыс. руб., обещанного женщинам.



В результате проведенной проверки прокуратура района направила материалы в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки действиям индивидуального предпринимателя, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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