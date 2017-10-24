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УБРиР меняет сезонные категории по кэшбэку для экономного новогоднего шоппинга
24 октябрь 2017 (14:14)
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2017. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) меняет сезонные категории товаров с повышенным кэшбэком по карте «Visa Максимум». Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.
Напомним, что согласно условиям дебетовой карты, 1% от потраченных средств возвращается при оплате любых покупок, а 10% — от потраченной суммы в сезонных категориях.
С 1 ноября 2017 по 31 января 2018 года повышенный кэшбэк распространяется на товары в категориях «Кафе и рестораны», «Досуг» (в том числе кинотеатры, детские развлечения, выставки и музеи), «Бытовая техника» (например, магазины электроники).
«Традиционно в конце года начинается подготовка к новогодним праздникам: планируются корпоративы, составляются списки подарков. А на январских длинных выходных люди ищут, чем бы разнообразить свой досуг. Мы понимаем потребности наших клиентов, поэтому сделали новые категории специально под их запросы, проанализировав прошлогодние транзакции по картам», — рассказал начальник отдела бюджетирования продуктов УБРиР Владимир Альтах.
Кроме того, держателю карты «Visa Максимум» начисляется 5% годовых при поддержании остатка на карте от 20 тыс. руб. до 350 тыс. руб., а если клиент дополнительно совершает покупки на сумму от 10 тыс. ежемесячно, то размер ставки увеличивается до 7,5% годовых.
Напомним, что согласно условиям дебетовой карты, 1% от потраченных средств возвращается при оплате любых покупок, а 10% — от потраченной суммы в сезонных категориях.
С 1 ноября 2017 по 31 января 2018 года повышенный кэшбэк распространяется на товары в категориях «Кафе и рестораны», «Досуг» (в том числе кинотеатры, детские развлечения, выставки и музеи), «Бытовая техника» (например, магазины электроники).
«Традиционно в конце года начинается подготовка к новогодним праздникам: планируются корпоративы, составляются списки подарков. А на январских длинных выходных люди ищут, чем бы разнообразить свой досуг. Мы понимаем потребности наших клиентов, поэтому сделали новые категории специально под их запросы, проанализировав прошлогодние транзакции по картам», — рассказал начальник отдела бюджетирования продуктов УБРиР Владимир Альтах.
Кроме того, держателю карты «Visa Максимум» начисляется 5% годовых при поддержании остатка на карте от 20 тыс. руб. до 350 тыс. руб., а если клиент дополнительно совершает покупки на сумму от 10 тыс. ежемесячно, то размер ставки увеличивается до 7,5% годовых.
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