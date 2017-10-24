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Администрация Екатеринбурга подала иск о банкротстве УК «Чкаловская» за долг в 7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2017. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Управляющая компания «Чкаловская» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Соответствующий документ поступил в суд 23 октября 2017 года. Заявителем по делу выступает департамент по управлению муниципальным имуществом администрации Екатеринбурга, сумма исковых требований составляет 7 млн 23 тыс. руб.



Напомним, в настоящее время в управлении УК «Чкаловская» находится более 300 многоквартирных жилых домов в уральской столице. Между тем компания является одним из основных в городе должников за энергоресурсы: в августе ее долг перед «Т Плюс» составил 172,3 млн руб.

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