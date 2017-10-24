Новости дня

Правительство РФ внесло в Госдуму проект об изменениях в бюджете ПФР на 2017 и 2018-2019 годы

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2017. Правительство РФ внесло в Госдуму разработанный Минтрудом законопроект об изменениях в бюджете Пенсионного фонда России (ПФР) на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов в связи с уточнением показателей социально-экономического развития до 2020 года. Об этом сообщается на сайте кабмина.



Законодатели предлагают уменьшить объем средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Фонда в форме межбюджетного трансферта на обязательное пенсионное страхование, на 30 млрд руб. (до 959,1 млрд руб.) в связи с увеличением объема страховых взносов, планируемых к поступлению в Фонд в 2017 году на выплату страховых пенсий, вследствие увеличения показателя по фонду заработной платы на 2017 год на 507 млрд руб. (до 20 983 млрд руб.).



Также будет уменьшен объем средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Фонда в форме межбюджетного трансферта на софинансирование формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц за счет Фонда национального благосостояния (1 222,2 млн руб.), поскольку фактическая потребность в этих средствах в 2017 году составила 5 543,8 млн руб. против 6 766 млн руб., предусмотренных при формировании бюджета Фонда.



В связи со снижением в 2017 году количества заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (далее — МСК) на формирование накопительной пенсии со 135,9 млн руб., предусмотренных при формировании бюджета Фонда, до 116,3 млн руб. будет скорректирован объём доходов и расходов по накопительной составляющей бюджета Фонда. Неиспользованный остаток средств МСК (19,6 млн руб.) предлагается учесть в распределительной составляющей бюджета Фонда и использовать эти средства на другие направления МСК (на улучшение жилищных условий или образование ребёнка).



Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 19 октября 2017 года.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: